Создание голосового помощника на компьютер на базе GPT

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка194 просмотра

Создание голосового помощника на компьютер на базе GPT

Интересует написать программу на ПК где GPT выступает в роли помощника и в рамках компьютера может осуществлять поиск или делать те или иные задачи будь то заполнить таблицу или загуглить запрос или сделать счет в 1с.
Также интересует функция памяти у программы
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ChatGPTOpenAIРазработка программ
5 месяцев назад
guest_1732972594497
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5 месяцев назад

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Даниил
 
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Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад