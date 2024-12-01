Создание голосового помощника на компьютер на базе GPT

Интересует написать программу на ПК где GPT выступает в роли помощника и в рамках компьютера может осуществлять поиск или делать те или иные задачи будь то заполнить таблицу или загуглить запрос или сделать счет в 1с.

Также интересует функция памяти у программы

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