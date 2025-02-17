Требуется разработать игру для веб-сайта, основанную на картинках и анимациях персонажей. В дальнейшем игру нужно будет перенести в Telegram. Пример игры предоставлен.
Написать скрипт по ТЗ
Ест задача, детали в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1_5v5EtI239hDs6f_VsCbdXpXZ-XHU0vAWpCCqs07RB0/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС. Демо на англ языке должнго быть через неделю. Полный результат - через 3 недели
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Веб-программирование1 заявкаЗакрытнет даты
Требуется разработать два скрипта на Python для пересылки сообщений: из Discord в Telegram и между чатами Telegram. Скрипты должны поддерживать пересылку медиафайлов, возможность выбора нескольких комнат в Discord и задержку на текстовые сообщения не более 0.2-0.3 секунд. Также необходимо обеспечить пересылку ответов на сообщения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $200
Требуется создать тему WordPress из готового дизайна и верстки с реализацией функционала сайта. Необходимо обеспечить вывод карточек моделей по категориям, включая главную страницу, популярные модели, рандомные и алфавитные списки. Также требуется интеграция фотографий из S3 хранилища, где фото будут добавлены в карточки моделей с помощью базы данных.Веб-программирование8 заявокЗавершен5 месяцев назад
Необходима реализация авторизации пользователей с тремя уровнями доступа: администратор, модератор и пользователь. Требуется подключить систему оплаты, интеграцию с базой данных для отображения данных в личном кабинете, а также функционал для хранения переписки между пользователями. Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $300
Требуется разработать плагин букинга для автомобильного сайта с интеграцией WooCommerce. Основные функции: бронирование автомобилей, управление локациями, система скидок, дополнительные услуги и календарь бронирования. Ищем специалиста с опытом создания подобных решений с нуля.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 дней назад
- $20
Необходимо починить самописный плагин импорта товаров на сайте WordPress с WooCommerce, который перестал функционировать после обновлений. Проблема может быть связана с записью в базу данных. Если работа выполнена успешно, возможны дополнительные задачи по модернизации. Убедитесь в своих силах перед откликом.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка скрипта для автоматизации действий на сайте с авторизацией по логину и паролю из файла. Скрипт должен использовать Selenium, Puppeteer или аналог, обходить антибот систему PerimeterX и работать с прокси. Ведение лога работы скрипта на русском языке. Метод реализации и название сайта предоставляются исполнителю.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $400
Требуется разработка парсера товаров с возможностью фильтрации по категориям. Необходимо предоставить файл с 150-200 товарами и их изображениями. Оплата производится после демонстрации результата. Бюджет составляет 400$, срок выполнения — завтра до обеда.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется специалист для парсинга контактов из указанных рубрик на OLX RO и OLX PT. Задача включает сбор данных с веб-сайтов. Цена оговаривается индивидуально.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $1500
Ищем опытного Fullstack разработчика уровня Middle+ для работы с WordPress. Задача включает исправление багов крупного портала с объемом работы около 150 часов. Необходимы навыки работы с чужим кодом, кастомизация плагинов и ведение разработки в Git. Ожидается полная занятость и ответственность в соблюдении дедлайнов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 месяца назад