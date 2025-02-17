Написать скрипт по ТЗ

$1250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок251 просмотр

Ест задача, детали в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1_5v5EtI239hDs6f_VsCbdXpXZ-XHU0vAWpCCqs07RB0/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС. Демо на англ языке должнго быть через неделю. Полный результат - через 3 недели

Написание скриптов
5 месяцев назад
Arhaim
39 лет
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9 дней назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
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Был
день назад
5 месяцев назад
$600
60 дней
Escrow
Все хорошо. Рекомендую
Спасибо за работу, обращайтесь

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