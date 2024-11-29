Написать скрипт, который будет ходить на сайт, авторизовываться данными из списка (лог/пасс) в тхт, далее из списка с линками выбирать линк который подкреплен под выбранный лог/пасс, переходить на линк, и выполнить клик на странице, закрыть страницу. Запустить новую страницу с чистыми куки, и новым отпечатком браузера, и продолжить цикл действий выбрав новый лог/пасс, и линк назначенный за ним.

В качестве браузера можно выбрать Селениум, Puppeteer или аналог который похвалите вы.

Сайт защищен антибот системой PerimeterX, в сети имеются решения по его байпассу.

Нужно будет для каждого нового профиля страницы выбрать следующий прокси из списка.

Вести подробный лог о работе скрипта в терминале на русском языке.

Метод реализации от исполнителя, и название сайта от меня в л.с.

Принимаются только заявки от пользователей с рейтингом исполнителя.