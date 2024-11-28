Сделать парсер товаров с фильтрацией

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок193 просмотра

Сделать парсер товаров с фильтрацией, с возможностью указания категорию которую парсим
Оплата по факту показа файла с товарами 150-200 штук и картинками любой категории сайта на выбор отправлю
Бюджет 400$ сроки завтра до обеда
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Создание парсеров
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