Необходимо разработать функционал для сайта на платформе Tilda, позволяющий транслировать изображение с веб-камеры, установленной на стройке. Трансляция должна осуществляться в режиме реального времени, чтобы пользователи могли видеть текущие события на объекте. Ожидается интеграция и настройка всех необходимых компонентов для качественного стрима.