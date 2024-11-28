Требуется специалист для парсинга контактов из указанных рубрик на OLX RO и OLX PT. Задача включает сбор данных с веб-сайтов. Цена оговаривается индивидуально.
Сделать парсер товаров с фильтрацией
Сделать парсер товаров с фильтрацией, с возможностью указания категорию которую парсим
Оплата по факту показа файла с товарами 150-200 штук и картинками любой категории сайта на выбор отправлю
Бюджет 400$ сроки завтра до обеда
Оставляйте телеграмм для связи
Заявки фрилансеров
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