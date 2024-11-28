PHP + GD доработать элементарный скрипт, начать сейчас

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

PHP + GD доработать элементарный скрипт, начать сейчас - работа с ихображениями

Оплата по факту проверки, работы скрипта

Бюджет 25$ работы на час примерно не более

PHPДоработка сайтов
5 месяцев назад
guest_1725624468075
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Веб-программирование
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