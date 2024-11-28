Требуется разработка скрипта, подключающегося к криптобирже по API, с возможностью управления несколькими аккаунтами. Пользователь задает торговые пары, объем, плечо, направление и время открытия/закрытия позиций. Скрипт должен точно открывать и закрывать позиции по указанным параметрам, с поддержкой документации API и примером на PHP.
PHP + GD доработать элементарный скрипт, начать сейчас
PHP + GD доработать элементарный скрипт, начать сейчас - работа с ихображениями
Оплата по факту проверки, работы скрипта
Бюджет 25$ работы на час примерно не более
Заявки фрилансеров
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