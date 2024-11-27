Phyton + Postgree работа, сегодня на вечер

Нужно по четкому ТЗ написать скрипт, который будет дергать данные и ложить в базу на питоне по апи из стороннего сервиса

Оплата по факту готовности, раз в 1-2 часа демонстрировать процесс работы по проекту

Бюджет 100$, сроки до позднего вечера. Оставляйте Ваш телеграмм для связи