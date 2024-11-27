Phyton + Postgree работа, сегодня на вечер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок147 просмотров

Phyton + Postgree работа, сегодня на вечер
Нужно по четкому ТЗ написать скрипт, который будет дергать данные и ложить в базу на питоне по апи из стороннего сервиса
Оплата по факту готовности, раз в 1-2 часа демонстрировать процесс работы по проекту
Бюджет 100$, сроки до позднего вечера. Оставляйте Ваш телеграмм для связи

PythonИнтеграция APIНаписание скриптов
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