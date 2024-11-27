React frontend developers needed

$8000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок184 просмотра

Hello,

I’m currently developing a React project, but unfortunately, my frontend developer is unavailable to continue working on it. I am in search of a senior React frontend developer who can take over and help advance the project.

Here’s the link to our project for your review: https://github.com/Hediousbeast/react-project.

After you’ve had a chance to check it out, I would love to arrange a meeting to discuss the project details further.

Please feel free to include your hourly rate when you reply to this proposal. If you are a senior developer, we would be happy to hire you based on your proposed rate.

Thank you for considering this opportunity. I look forward to our conversation!

Best regards

ReactРазработка фронтенда
5 месяцев назад
guest_1732704053410
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Мариам
 
34 года
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
45 отзывов
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
69 отзывов
5 месяцев назад
#1
Веб-программирование
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 месяцев назад