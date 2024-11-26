Сделать телеграм бот

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки231 просмотр

Здравствуйте.

Вот ТЗ на бота https://disk.yandex.ru/i/V6BK_E-CQr8yEw

Нужно, чтобы бот хорошо стабильно работал.

Буду выбирать среди тех, у кого есть примеры работ и отзывы

Постоплата или работа через заказ

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xilgiz
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