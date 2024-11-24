Добрый день, есть сайт, делал подрядчик, но он очень долго открывается



http://reestr-mail.ru/



Подрядчик на связь не выходит, а работу сайта необходимо восстановить в максимально короткие сроки.

Рассмотрим создания сайта с чистого листа, если с этим уже ни чего не сделать