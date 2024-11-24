Доработка сайта

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Закрыт14 заявок298 просмотров

Добрый день, есть сайт, делал подрядчик, но он очень долго открывается

http://reestr-mail.ru/


Подрядчик на связь не выходит, а работу сайта необходимо восстановить в максимально короткие сроки.
Рассмотрим создания сайта с чистого листа, если с этим уже ни чего не сделать

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