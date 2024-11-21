Меня интересует сайт визитка.Это сайт визитка, представление меня как специалиста, врача-психотерапевта. Автобиография, опыт работы, отзывы. Максимально простая в поиске информации и обратной связи для бронирования сессий, но без гугл календаря (скорее гугл форма для моей обратной связи клиенту), и так же без платежных систем на сайте. С именным доменом, а так же возможностью редактировать сайт на перспективу (например фотографии или наполнение). Если есть доп опция рекламы в поисковых системах это тоже было бы здорово, ну и аналитика которую я могу просматривать Пример сайта который мне нравиться как оформление https://alonakoenigphotography.com/ и опция двух языков украинский и русский