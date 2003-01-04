arinaverhozina

Веб-дизайнер, ui/ux дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Арина - я веб дизайнер

Я создаю дизайн сайтов и сайты на Tilda.

Специализируюсь на решении задач бизнеса с помощью дизайна. Создаю дизайн сайтов, дизайн логотипов, дизайн визиток, лендинги, многостраничные сайты.Сроки и цена зависят от типа работы.

Что входит в мои услуги:

1.Подготовка

-Разбор брифа/тз

-Анализ целевой аудитории

-Создание прототипа сайта

2.Дизайн

-Подбор сайтов-референсов

-Разработка дизайна

3.Верстка

-Верстка дизайна

-Адаптация всех страниц

-Анимация

Свои портфолио могу отправит вам лично.

Пригласить в проект:

[email protected]

WhatsApp: 89183637882