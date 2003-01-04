arinaverhozina

Веб-дизайнер, ui/ux дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Арина - я веб дизайнер
Я создаю дизайн сайтов и сайты на Tilda.
Специализируюсь на решении задач бизнеса с помощью дизайна. Создаю дизайн сайтов, дизайн логотипов, дизайн визиток, лендинги, многостраничные сайты.Сроки и цена зависят от типа работы.
Что входит в мои услуги:
1.Подготовка
-Разбор брифа/тз
-Анализ целевой аудитории
-Создание прототипа сайта
2.Дизайн
-Подбор сайтов-референсов
-Разработка дизайна
3.Верстка
-Верстка дизайна
-Адаптация всех страниц
-Анимация
Свои портфолио могу отправит вам лично.
Пригласить в проект:
WhatsApp: 89183637882
Я против войны в Украине!