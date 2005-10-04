thesirvlad

Владислав thesirvlad

 
18 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Обо мне

Привет! Меня зовут Владислав и я фрилансер, специализирующийся на верстке и разработке бекенда на PHP. У меня есть большой опыт работы в создании привлекательных и функциональных веб-сайтов. Вот некоторые детали о моих навыках и опыте:

  1. Верстка:

    • Опыт в разработке адаптивных веб-сайтов с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript.

    • Умение создавать современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.

    • Знание принципов доступности и оптимизации для поисковых систем.

  2. Бекенд-разработка на PHP:

    • Профессиональное владение PHP и опыт работы с различными фреймворками, такими как Laravel или Symfony.

    • Разработка и интеграция пользовательских панелей управления для веб-сайтов.

    • Работа с базами данных, включая MySQL, PostgreSQL и другие.

  3. Оптимизация производительности:

    • Умение оптимизировать загрузку веб-сайтов и улучшать производительность.

    • Минимизация размера и объема загружаемых файлов.

    • Кэширование данных и оптимизация запросов к базе данных.

  4. Интеграция сторонних сервисов:

    • Интеграция с API платежных шлюзов, социальных сетей и других сервисов.

    • Работа с форматами данных JSON и XML.

    • Обработка и передача информации между веб-сайтом и сторонними сервисами.

Я всегда стремлюсь к высокому качеству и вниманию к деталям. Готов взяться за проекты различной сложности и всегда открыт к новым вызовам. Если вам нужна помощь в создании веб-сайта или разработке бекенда, свяжитесь со мной, и мы обсудим детали вашего проекта.

По всем вопросам можете обращаться в телеграм: @thesirvlad

PHPJavascriptLaravelMySQLPostgreSQLSymfony
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 месяца назад
Ворпресс - не открывает виджиты сайта, выдает ошибку
Рекомендую Владислава, как профессионала своего дела. Оперативно выполнил задачу. Оперативна связь. Вежливое общение. Задача реализована точно с ТЗ. Сроки - 5 Коммуникация - 5 Качество - 5 Безусловно могу рекомендовать. Благодарю, Владислав, за работу.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$63
10 баллов
5 месяцев назад
Создание квиза (опросника) на сайте
Отличная работа. Рекомендую Владислава как отличного специалиста. Полностью справился с задачей. Будем и дальше сотрудничать.
Хороший заказчик, хорошо оформленное ТЗ, быстрые ответы, приятный в общении.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга