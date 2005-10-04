Обо мне

Привет! Меня зовут Владислав и я фрилансер, специализирующийся на верстке и разработке бекенда на PHP. У меня есть большой опыт работы в создании привлекательных и функциональных веб-сайтов. Вот некоторые детали о моих навыках и опыте:





Верстка:



Опыт в разработке адаптивных веб-сайтов с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript.

Умение создавать современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.

Знание принципов доступности и оптимизации для поисковых систем. Бекенд-разработка на PHP:

Профессиональное владение PHP и опыт работы с различными фреймворками, такими как Laravel или Symfony.

Разработка и интеграция пользовательских панелей управления для веб-сайтов.

Работа с базами данных, включая MySQL, PostgreSQL и другие. Оптимизация производительности:

Умение оптимизировать загрузку веб-сайтов и улучшать производительность.

Минимизация размера и объема загружаемых файлов.

Кэширование данных и оптимизация запросов к базе данных. Интеграция сторонних сервисов:

Интеграция с API платежных шлюзов, социальных сетей и других сервисов.

Работа с форматами данных JSON и XML.

Обработка и передача информации между веб-сайтом и сторонними сервисами.

Я всегда стремлюсь к высокому качеству и вниманию к деталям. Готов взяться за проекты различной сложности и всегда открыт к новым вызовам. Если вам нужна помощь в создании веб-сайта или разработке бекенда, свяжитесь со мной, и мы обсудим детали вашего проекта.



По всем вопросам можете обращаться в телеграм: @thesirvlad