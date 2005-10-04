Привет! Меня зовут Владислав и я фрилансер, специализирующийся на верстке и разработке бекенда на PHP. У меня есть большой опыт работы в создании привлекательных и функциональных веб-сайтов. Вот некоторые детали о моих навыках и опыте:
Верстка:
Опыт в разработке адаптивных веб-сайтов с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript.
Умение создавать современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.
Знание принципов доступности и оптимизации для поисковых систем.
Бекенд-разработка на PHP:
Профессиональное владение PHP и опыт работы с различными фреймворками, такими как Laravel или Symfony.
Разработка и интеграция пользовательских панелей управления для веб-сайтов.
Работа с базами данных, включая MySQL, PostgreSQL и другие.
Оптимизация производительности:
Умение оптимизировать загрузку веб-сайтов и улучшать производительность.
Минимизация размера и объема загружаемых файлов.
Кэширование данных и оптимизация запросов к базе данных.
Интеграция сторонних сервисов:
Интеграция с API платежных шлюзов, социальных сетей и других сервисов.
Работа с форматами данных JSON и XML.
Обработка и передача информации между веб-сайтом и сторонними сервисами.
Я всегда стремлюсь к высокому качеству и вниманию к деталям. Готов взяться за проекты различной сложности и всегда открыт к новым вызовам. Если вам нужна помощь в создании веб-сайта или разработке бекенда, свяжитесь со мной, и мы обсудим детали вашего проекта.
По всем вопросам можете обращаться в телеграм: @thesirvlad
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