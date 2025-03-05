Сайт на Wordpress внести правки

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Завершен6 заявок296 просмотров

  1. Сейчас на сайте добавлено два заголовка h1 - один для моб., второй для ПК. В итоге при просмотре кода элемента с ПК отображается 2 заголовка h1. Нужно сделать только 1 заголовок h1, который будет и на пк отображаться и на моб.

  2. h2 и h1 на внутренних страницах нужно поменять местами https://skr.sh/sUOEH40PZmH

  3. Сделать что бы раздел FAQ при нажатии отворачивался https://skr.sh/sUODsrSwDHB

  4. Убрать формы обратной связи на страницах:

https://skr.sh/sUOv67AjNAz

https://skr.sh/sUO2SqXzfpU


  1. Настроить что бы работало меню с моб., сейчас оно не разворачивается при нажатии https://skr.sh/sUOtTyfQZdp

Убрать кнопку с калькулятором стоимости https://skr.sh/sUOAtPQWcEP

WordPressДоработка сайтов
2 месяца назад
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

thesirvlad
Владислав 
19 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 месяца назад
$15
1 день
Владислав всё выполнил точно по тз и в короткий срок. К сотрудничеству рекомендую.
Было приятно сотрудничать, всегда приятно работать с клиентом, который знает, чего хочет.

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thesirvlad
Владислав 
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