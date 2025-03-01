Необходимо выслать 2000 сообщений на Ватсап с уже подготовленной базой номеров и текстом. В конце требуется предоставить небольшой фото/видео отчет о выполненной работе.
Опции для магазина одежды
Добрый день.
Нужно сделать доработку для магазина одежды на wordpress.
Возможность выбора в карточке товара нескольких вариантов опции: размер, рост, цвет, дополнительные аксессуары.
Для разных категорий товаров опции могут быть разными.
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