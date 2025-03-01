Опции для магазина одежды

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Добрый день.

Нужно сделать доработку для магазина одежды на wordpress.

Возможность выбора в карточке товара нескольких вариантов опции: размер, рост, цвет, дополнительные аксессуары.

Для разных категорий товаров опции могут быть разными.

WordPressДоработка сайтов
2 месяца назад
Daniel_N
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