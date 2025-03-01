Необходимо обновить сайт на WordPress с использованием шаблона Kadence. Задачи включают редизайн, настройку SEO, интеграцию платёжных форм и оптимизацию скорости. Требуется адаптивность для мобильных и десктопных устройств. Укажите опыт работы с WordPress и Kadence, а также возможности по SEO-настройкам и интеграции платёжных систем.