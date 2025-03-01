Современный сайт на WordPress + WooCommerce (шаблон)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок190 просмотров

CMS: WordPress (Kadence) – приветствуется ваши комментарии и варианты.
Цель: Обновить сайт, улучшить удобство, SEO и админку.
1. Основные задачи
Перенести сайт на WordPress (Kadence).
Сделать редизайн (используя шаблон).
Настроить SEO (ЧПУ, мета-теги, адаптивность).
Интегрировать CRM, почту, WhatsApp/Telegram.
Склеить старые страницы с новыми (301-редиректы).
Вместо WooCommerce можно просто добавить платёжные формы (Stripe, Tinkoff, PayPal) и кнопки WhatsApp/Telegram для связи.
2. Функционал
Адаптивность (мобильная/планшетная/десктопная версия).
Оптимизация скорости (кэширование, минимизация скриптов).
SEO-настройки (Yoast SEO или аналог).
Безопасность (SSL, антиспам, защита от ботов).
Платёжные формы для удобной оплаты услуг.
3. Вопросы к фрилансеру
Делали ли сайты на WordPress с Kadence?
Какие SEO-настройки входят?
Возможны ли небольшие правки после сдачи?
Есть ли опыт интеграции платёжных форм (Stripe, Tinkoff, PayPal)?
Готов обсудить предложения и варианты реализации!

WooCommerceWordPressАдаптивная версткаДоработка сайтовИнтеграция платежных систем
2 месяца назад
bogest
Максим 
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