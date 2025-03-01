Шукається досвідчений фронтенд-розробник для верстки 8 сторінок за готовим дизайном у Figma/PSD. Завдання включає використання готових блоків, створення 4 унікальних блоків, а також забезпечення адаптивності на всіх пристроях. Сторінки потрібно натягнути на WordPress із використанням Lazy Blocks. Оплата становить $200 за всю роботу.
Современный сайт на WordPress + WooCommerce (шаблон)
CMS: WordPress (Kadence) – приветствуется ваши комментарии и варианты.
Цель: Обновить сайт, улучшить удобство, SEO и админку.
1. Основные задачи
Перенести сайт на WordPress (Kadence).
Сделать редизайн (используя шаблон).
Настроить SEO (ЧПУ, мета-теги, адаптивность).
Интегрировать CRM, почту, WhatsApp/Telegram.
Склеить старые страницы с новыми (301-редиректы).
Вместо WooCommerce можно просто добавить платёжные формы (Stripe, Tinkoff, PayPal) и кнопки WhatsApp/Telegram для связи.
2. Функционал
Адаптивность (мобильная/планшетная/десктопная версия).
Оптимизация скорости (кэширование, минимизация скриптов).
SEO-настройки (Yoast SEO или аналог).
Безопасность (SSL, антиспам, защита от ботов).
Платёжные формы для удобной оплаты услуг.
3. Вопросы к фрилансеру
Делали ли сайты на WordPress с Kadence?
Какие SEO-настройки входят?
Возможны ли небольшие правки после сдачи?
Есть ли опыт интеграции платёжных форм (Stripe, Tinkoff, PayPal)?
Готов обсудить предложения и варианты реализации!
Заявки фрилансеров
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