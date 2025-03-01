CMS: WordPress (Kadence) – приветствуется ваши комментарии и варианты.

Цель: Обновить сайт, улучшить удобство, SEO и админку.

1. Основные задачи

Перенести сайт на WordPress (Kadence).

Сделать редизайн (используя шаблон).

Настроить SEO (ЧПУ, мета-теги, адаптивность).

Интегрировать CRM, почту, WhatsApp/Telegram.

Склеить старые страницы с новыми (301-редиректы).

Вместо WooCommerce можно просто добавить платёжные формы (Stripe, Tinkoff, PayPal) и кнопки WhatsApp/Telegram для связи.

2. Функционал

Адаптивность (мобильная/планшетная/десктопная версия).

Оптимизация скорости (кэширование, минимизация скриптов).

SEO-настройки (Yoast SEO или аналог).

Безопасность (SSL, антиспам, защита от ботов).

Платёжные формы для удобной оплаты услуг.

3. Вопросы к фрилансеру

Делали ли сайты на WordPress с Kadence?

Какие SEO-настройки входят?

Возможны ли небольшие правки после сдачи?

Есть ли опыт интеграции платёжных форм (Stripe, Tinkoff, PayPal)?

Готов обсудить предложения и варианты реализации!