Требуется опытный бэкенд-разработчик для разработки API инфраструктуры на AWS и Chrome headless. Необходимы навыки работы с REST API, Python и AWS. Основные задачи включают разработку API для управления браузером, автоматизацию управления серверами и оптимизацию серверной инфраструктуры для работы в реальном времени.
Необходимо разработать SMM панель на основе существующей части BackEnd
Необходимо разработать SMM панель на основе существующей части BackEnd + с нуля FrontEnd + с нуля дизайн.
Полное ТЗ со всеми условиями: https://docs.google.com/document/d/199jsGfofYxKFnlLt4O2fm_kHQqnXw4ueRK0xln0JIIQ/edit?usp=sharing
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Бюджет: до 1200$
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