Необходимо разработать SMM панель на основе существующей части BackEnd

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки199 просмотров

Необходимо разработать SMM панель на основе существующей части BackEnd + с нуля FrontEnd + с нуля дизайн.
Полное ТЗ со всеми условиями: https://docs.google.com/document/d/199jsGfofYxKFnlLt4O2fm_kHQqnXw4ueRK0xln0JIIQ/edit?usp=sharing
Читать внимательно и не писать с предоплатами!
Бюджет: до 1200$

Дизайн интерфейсовРазработка бэкендаРазработка фронтенда
2 месяца назад
guest_1738585285445
3 месяца в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад