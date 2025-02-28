Всем добрый день!



Необходимо сверстать сайт на Wordpress, 2-3 страничный сайт.



- Адаптивная вёрстка (десктоп, планшет, мобильные устройства).

- Минимальное время загрузки страниц (оптимизация изображений, кода и плагинов).

- Кроссбраузерность.

- SEO-оптимизированный код.

- Минимальное использование сторонних плагинов (только необходимые: SEO, кэширование, защита и т.д.).

- Чистый и валидный код.



Ссылки на подобные сайты дам, по дизайну там все очень просто. Сроки выполнения 5-7 дней.



Если сработаемся - дам еще один проект.



При отклике указывайте пожалуйста цену за которую готовы взяться за работу + добавляйте Телеграм для связи.