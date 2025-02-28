Разработать сайт на Wordpress (2-3 страницы)

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Закрыт15 заявок43 просмотра

Всем добрый день!

Необходимо сверстать сайт на Wordpress, 2-3 страничный сайт.

- Адаптивная вёрстка (десктоп, планшет, мобильные устройства).
- Минимальное время загрузки страниц (оптимизация изображений, кода и плагинов).
- Кроссбраузерность.
- SEO-оптимизированный код.
- Минимальное использование сторонних плагинов (только необходимые: SEO, кэширование, защита и т.д.).
- Чистый и валидный код.

Ссылки на подобные сайты дам, по дизайну там все очень просто. Сроки выполнения 5-7 дней.

Если сработаемся - дам еще один проект.

При отклике указывайте пожалуйста цену за которую готовы взяться за работу + добавляйте Телеграм для связи.

WordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовОптимизация кода
2 месяца назад
svdigov
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