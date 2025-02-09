Спарсить структуру сайта

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Закрыт4 заявки70 просмотров

На сайте https://www.sigmaaldrich.com/UA/en Меню разделов Products/ Applications/ Services/ Меня интересует заголовки разделов, подразделов и подподразделов.
Например Products -- Analytical Chemistry -- Analytical Chromatography -- Analytical Syringes
То есть нужна подробная карта каталога
ВАЖНО:
1. Нужно в экселе или в ворде, не важно, чтобы было четко и понятно вложенность
2. Важно, чтобы они они были кликабельные, чтобы можно было провалиться в страницу подраздела. Самая глубокая вложенность - 4 уровня

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Armo123
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