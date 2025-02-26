Wordpress исправить работу плагина

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Закрыт4 заявки81 просмотр

Добрый день!

Имеется wordpress + woocommerce.

Имеется какая-то ошибка, не отображается кастомный wishlist и compare страницы.

Темплейт покупался, но от поддержки толку никакой.

Нужно исправить работу этих страниц, чтобы шорткоды заработали.

WooCommerceWordPressНастройка плагиновУстранение ошибок
2 месяца назад
kononovspb
Алексей 
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