Сайт для драфтов для карточной игры

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Нужно создать сайт для драфтов для карточной игры.

Должна быть возможность создавать "комнаты" после чего создавались бы 3 ссылки: для 2 игроков и зрителей. При создании можно указать ники игроков, время на ход и тип драфтов.

При переходе по ссылки должна быть странница похожая на прикрепленную ниже. По бокам должны быть ники и таймера игроков. Ниже баны и пики игроков. Ниже всего этого должен быть список всех персонажей по элементам и их иконки, после бана/пика персонаж должен убираться из списка. Список всех иконок предоставлю.

Вроде бы написал всё, если упустил что-то, то отвечу на ваш вопрос.

Создание сайтов
2 месяца назад
guest_1740513375187
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