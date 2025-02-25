Код ревью платформы

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок34 просмотра

Необходимо провести код ревью платформы Tanim.kz
По результатам код ревью вынести вердикт о возможности доработки текущего функционала с последующим развитием проекта. Либо же

LaravelPHPАнализ кода
2 месяца назад
Sin555
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад
$200
1 день
Очень доволен. Поставили четкую задачу, выполнил и сразу оплата. Продолжаем сотрудничать!

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Веб-программирование
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ТОП-5
Веб-программирование
sergiuc
Сергей 
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