Доработка сайта (Laravel)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок38 просмотров

Цель разработки– создание инструмента для визуализации финансовых данных и предоставления статистических сведений, необходимых для принятия обоснованных решений на финансовых рынках.

Стек технологий

  • Backend: Laravel (PHP)

  • Frontend: обсуждается

  • База данных: MySQL

  • Визуализация данных: обсуждается

Визуализация данных:

  • Отображение графиков (линейные, столбчатые) для финансовых данных

  • Возможность выбора периода времени для отображения данных

  • Фильтрация данных по различным критериям (дата, инструмент.)

на скрине вариант реализации интерфейса

LaravelPHPДоработка сайтов
2 месяца назад
Bez_furaghki
Сергей 
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