Необходимо разработать бек для системы, использующей обменник биржи, мессенджер и функции бирж для обмена в блокчейн Тон. Требуется отличное знание смарт контрактов и серверной части. Рассмотрим заявки от специалистов с опытом работы в данной области.
Код ревью
Необходимо провести код ревью платформы Tanim.kz
По результатам код ревью вынести вердикт о возможности доработки текущего функционала с последующим развитием проекта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Необходимо доработать сайт на базе Laravel, создавая инструмент для визуализации финансовых данных. Требуется реализовать отображение графиков, возможность выбора периода времени и фильтрацию данных по критериям. Используемые технологии: Laravel (PHP), MySQL. Подробности по фронтенду и визуализации данных будут обсуждаться.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Необходимо разработать сайт для драфтов карточной игры с функционалом создания комнат для игроков и зрителей. Пользователи смогут задавать ники, время на ход и тип драфтов. На странице будут отображаться ники и таймеры игроков, а также списки банов и пиков. Персонажи будут представлены с иконками, которые исчезнут после выбора. Список иконок будет предоставлен.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется специалист, разбирающийся в платформе XenForo для веб-программирования. Необходим опыт работы с данной платформой. Задачи могут включать настройку и разработку функционала.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $200
Требуется провести код ревью платформы Tanim.kz. Необходимо оценить текущий функционал и вынести вердикт о возможности доработки с учетом дальнейшего развития проекта.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Требуется настройка RPC Light Solana на сервере для получения информации через вебсокеты. Информация должна передаваться в телеграм-бот. Ищем специалистов с опытом в веб-программировании и интеграции крипто решений. Задача несложная.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется доработка функционала на сайте, написанном с использованием технологий React.js, TypeScript, Node.js и Laravel. Идеальный кандидат должен обладать опытом веб-программирования и знаниями в этих языках и фреймворках.Веб-программирование8 заявокЗакрытмесяц назад
Необхідно розробити парсер для сайту net-parts.pl, який експортуватиме дані у форматі CSV. Це дозволить завантажити інформацію на власні ресурси. Очікується реалізація з урахуванням специфіки сайту.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $103
Требуется настроить автоматическое создание сделок из Тильды в AmoCRM с использованием сервиса ApiMonster. Необходимо обеспечить эффективную интеграцию для улучшения бизнес-процессов. Подходят фрилансеры с опытом в веб-программировании и интеграции API.Веб-программированиенет заявокЗакрытмесяц назад