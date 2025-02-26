Код ревью

$490
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок3 просмотра

Необходимо провести код ревью платформы Tanim.kz
По результатам код ревью вынести вердикт о возможности доработки текущего функционала с последующим развитием проекта

LaravelPHPАнализ кода
2 месяца назад
Sin555
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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