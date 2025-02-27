Необходимо собрать выборку каптч с указанного сайта для обучения нейросети, объемом от 100 тыс. до 1 млн. изображений. Требуется разработать нейронную сеть, которая будет решать каптчи и возвращать строку с буквами. Взаимодействие с приложением через gRPC, запуск в качестве http-server и grpc-server. Критерий оценки - более 95% успешных решений каптч. Также нужно предоставить обучающую выборку в архиве.