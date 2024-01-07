Работаю на результат
Занимаюсь программированием с 2010 года. Работаю на результат и качество. Пишу сайты с нуля, занимаюсь доработкой и модификацией уже работающих проектов.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#455
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
WordPressНастройка доменовНастройка хостингаСоздание сайтов
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик и четкая задача. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$21
10 баллов
год назад
Создание сайтов
Рекомендую. Быстрое исполнение. Самое главное качественная работа. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, четкое задание, постоянно на связи и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
#1826