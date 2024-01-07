AlexBelov_x20

Александр AlexBelov_x20

 
34 года
год на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
Работаю на результат

Занимаюсь программированием с 2010 года. Работаю на результат и качество.  Пишу сайты с нуля, занимаюсь доработкой и модификацией уже работающих проектов. 

#11Настройка доменов
#14Настройка хостинга
#36Создание сайтов
WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#455
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1707907054599
год в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
год назад
Создать сайт
WordPressНастройка доменовНастройка хостингаСоздание сайтов
Все отлично, рекомендую
Отличный заказчик и четкая задача. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
t546tt
42 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$21
10 баллов
год назад
Создать сайт системы пожарной безопасности
Создание сайтов
Рекомендую. Быстрое исполнение. Самое главное качественная работа. Будем работать дальше.
Прекрасный заказчик, четкое задание, постоянно на связи и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
#1826