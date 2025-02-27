Необходимо реализовать парсинг сообщений из телеграм-бота для CRM weeek, без вмешательства в работу бота. Используйте предоставленный API для автоматической передачи сообщений в систему. Все детали будут обсуждены в процессе.
Поправить сайт на cs cart
Поправить сайт на cs cart.
Требуется сделать :
- поправить в подвале непонятные полоски на фоне
- поменять способы оплаты иконки, добавить актуальные
- так же баннер на главной надо увеличить (версия ПК), во всю ширину
- поправить оплату продавцу, вначале деньги должны поступать на наш счет экскроу, как клиент забирает товар, деньги поступают продавцу, комиссия поступает уже на наш расчётный счет.
- настроить доставку чтобы была почта россии, боксбери и что-то для дорогих товаров типо компьютеров или электроники
- поправить отправки приглашений (визуал, который отправляется селлерам на почту) там приходит 3 письма «Оплата вашего плана» «Ваш тарифный план» «Уведомление о новом профиле»
- некорректное отображение номера и времени работы.
- настроить панель регистрации селлеров, ее актуальность и данные (приветствия и прочую информацию)
- добавить ставки НДС и панель с налогами поправить (там нет 5% и 7%)
- убрать в панели создания карточки пункт «экспорт в яндекс маркет»
- настроить способы оплаты (оставить только актуальные)
- подготовить внутренние материалы «оферта и пользовательское соглашение»
- посмотреть визуал, там есть решения в маркет модулей, выбрать там что то актуальное, либо самостоятельно поправим блоки и составляющую целиком.
- улучшить логику тарифов, сейчас я сделал их базовыми, если будут предложения, расписать.
- поправить, посмотреть в маркет модулей там есть умный поиск , посмотреть, нужно нам там что то или нет.
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