Поправить сайт на cs cart.

Требуется сделать :

- поправить в подвале непонятные полоски на фоне

- поменять способы оплаты иконки, добавить актуальные

- так же баннер на главной надо увеличить (версия ПК), во всю ширину

- поправить оплату продавцу, вначале деньги должны поступать на наш счет экскроу, как клиент забирает товар, деньги поступают продавцу, комиссия поступает уже на наш расчётный счет.

- настроить доставку чтобы была почта россии, боксбери и что-то для дорогих товаров типо компьютеров или электроники

- поправить отправки приглашений (визуал, который отправляется селлерам на почту) там приходит 3 письма «Оплата вашего плана» «Ваш тарифный план» «Уведомление о новом профиле»

- некорректное отображение номера и времени работы.

- настроить панель регистрации селлеров, ее актуальность и данные (приветствия и прочую информацию)

- добавить ставки НДС и панель с налогами поправить (там нет 5% и 7%)

- убрать в панели создания карточки пункт «экспорт в яндекс маркет»

- настроить способы оплаты (оставить только актуальные)

- подготовить внутренние материалы «оферта и пользовательское соглашение»

- посмотреть визуал, там есть решения в маркет модулей, выбрать там что то актуальное, либо самостоятельно поправим блоки и составляющую целиком.

- улучшить логику тарифов, сейчас я сделал их базовыми, если будут предложения, расписать.

- поправить, посмотреть в маркет модулей там есть умный поиск , посмотреть, нужно нам там что то или нет.