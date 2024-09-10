Необхідна розробка інтернет-магазину з адаптивною версткою та використанням HTML5, CSS3 і JavaScript. Задача включає створення головної сторінки, сторінок категорій, товару та адміністративної панелі з функціоналом управління товарами та категоріями. Код має бути чистим, з коментарями і оптимізованим для швидкого завантаження.
Интеграция Тильды с API
Добрый день!
Необходимо выполнить интеграцию Тильды с API
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