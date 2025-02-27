Требуется разработка маски для формы ввода номера телефона на сайте, работающем на WordPress. Необходимо обеспечить проверку на все мобильные операторы Украины, чтобы вводить только действительные номера. Обратите внимание на ограничения для ввода других номеров.
Розробка інтернет магазину
Загальні вимоги:
Верстка має бути адаптивною (mobile-first).
Використання HTML5, CSS3 (SCSS) та JavaScript (мінімально, тільки для необхідних інтерактивів).
Чистий код із коментарями для полегшення підтримки.
Оптимізація завантаження сторінок (Lazy Load для зображень, мінімізація CSS та JS).
Використання семантичної верстки.
1. Верстка основного сайту
1.1. Головна сторінка
Хедер (логотип, пошук, кошик, каталог товарів, кнопки авторизації/реєстрації).
Сайдбар (список категорій товарів, відповідно до референсу).
Банер (текст + кнопка, можливість редагування контенту).
Блок "Популярні товари" (товари за категоріями, карточки товарів).
Футер (посилання на соцмережі, інформація про компанію, підтримка).
1.2. Сторінки категорій
Фільтри (бренд, рік випуску, ціна, сортування за популярністю, ціною, новизною тощо).
Список товарів (зображення, назва, ціна, кнопка "В кошик").
Футер (ідентичний головній сторінці).
1.3. Сторінка товару
Фото товару (галерея зі слайдером).
Опис товару, характеристики, відгуки покупців.
Кнопки ("В кошик", "Оформити замовлення", "Залишити відгук").
Футер.
1.4. Попапи (модальні вікна)
Оформлення замовлення (форма, вибір способу оплати, підтвердження).
Кошик (список доданих товарів, загальна сума, кнопки "Оформити замовлення" і "Продовжити покупки").
Товар додано в кошик (кнопки "Перейти в кошик" і "Продовжити покупки").
1.5. Ховери
Всі ховери мають відповідати загальному стилю.
Кнопки – зміна кольору, ефект підсвічування.
Товари – анімація збільшення або тінь.
2. Верстка адміністративної панелі
2.1. Головна сторінка адмін-панелі
Меню з категоріями (Товари, Категорії, Імпорт бази, Налаштування цін, Лог змін).
Дашборд з основною інформацією про магазин (загальна кількість товарів, статистика).
2.2. Управління товарами
Таблиця зі списком товарів (назва, ціна, категорія, статус, кнопки "Редагувати"/"Видалити").
Форма редагування товару (назва, опис, ціна, категорія, завантаження фото).
2.3. Управління категоріями
Список категорій (можливість додавання, редагування, видалення).
Вкладені категорії (деревовидна структура).
2.4. Імпорт бази товарів (Brain та Comel)
Поле для завантаження файлів (CSV, XML).
Прогрес-бар імпорту.
2.5. Налаштування цін
Поле для введення націнки (% або фіксована сума).
Поле для встановлення акційної ціни.
2.6. Лог змін
Таблиця (дата, хто змінив, що змінилося).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется разработка форка криптовалюты с внедрением новых функций и особенностей. Необходим опыт в веб-программировании и знание технологий блокчейн.Закрытмесяц назад
Требуется спарсить структуру сайта с заголовками разделов, подразделов и подподразделов. Необходимо получить детальную карту каталога с вложенностью до 4 уровней в формате Excel или Word, с кликабельными ссылками для перехода на страницы подразделов. Пример структуры: Products - Analytical Chemistry - Analytical Chromatography - Analytical Syringes.Закрытмесяц назад
Требуется подключить платежную систему Ckassa к существующему телеграмм боту-магазину, написанному на Python. Необходима интеграция для обработки и приема платежей через бота.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо доработать функционал слайдера на сайте для реализации подмены контента при переключении фотографий. Сохранить текущую логику с UTM-метками. Всего 9 вариантов. Сайт представляет собой простую HTML-страницу с JavaScript скриптами.Закрытмесяц назад
Требуется исправить ошибку во Flutter приложении. Подробности будут обсуждены в процессе общения. Ожидается качественное решение проблемы и профессиональный подход к исправлению.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется устранить ошибку в WordPress с WooCommerce, из-за которой не отображаются кастомные страницы wishlist и compare. Необходимо сделать так, чтобы шорткоды заработали корректно. Темплейт был куплен, но поддержка не помогла.Закрытмесяц назад
Ищется помощь с проблемой отображения виджетов аддонов в XenForo. Стандартные виджеты работают, но аддоны не отображаются, несмотря на правильные настройки. Требуется совет по устранению этой неполадки.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется разработать калькулятор для расчета ипотеки на сайте на CMS WordPress. Необходимо реализовать функционал, аналогичный калькулятору на указанном сайте, включая графики платежей, которые отображаются после нажатия кнопки 'Рассчитать'.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо оптимизировать производительность сайта до уровня 90-100 по данным PageSpeed Insights. Требуется опыт работы с DLE и успешные отзывы о предыдущих оптимизациях. Ищем специалистов с навыками в веб-программировании для повышения скорости загрузки и улучшения пользовательского опыта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад