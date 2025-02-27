Розробка інтернет магазину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок189 просмотров

Загальні вимоги:

  • Верстка має бути адаптивною (mobile-first).

  • Використання HTML5, CSS3 (SCSS) та JavaScript (мінімально, тільки для необхідних інтерактивів).

  • Чистий код із коментарями для полегшення підтримки.

  • Оптимізація завантаження сторінок (Lazy Load для зображень, мінімізація CSS та JS).

  • Використання семантичної верстки.

1. Верстка основного сайту

1.1. Головна сторінка

  • Хедер (логотип, пошук, кошик, каталог товарів, кнопки авторизації/реєстрації).

  • Сайдбар (список категорій товарів, відповідно до референсу).

  • Банер (текст + кнопка, можливість редагування контенту).

  • Блок "Популярні товари" (товари за категоріями, карточки товарів).

  • Футер (посилання на соцмережі, інформація про компанію, підтримка).

1.2. Сторінки категорій

  • Фільтри (бренд, рік випуску, ціна, сортування за популярністю, ціною, новизною тощо).

  • Список товарів (зображення, назва, ціна, кнопка "В кошик").

  • Футер (ідентичний головній сторінці).

1.3. Сторінка товару

  • Фото товару (галерея зі слайдером).

  • Опис товару, характеристики, відгуки покупців.

  • Кнопки ("В кошик", "Оформити замовлення", "Залишити відгук").

  • Футер.

1.4. Попапи (модальні вікна)

  • Оформлення замовлення (форма, вибір способу оплати, підтвердження).

  • Кошик (список доданих товарів, загальна сума, кнопки "Оформити замовлення" і "Продовжити покупки").

  • Товар додано в кошик (кнопки "Перейти в кошик" і "Продовжити покупки").

1.5. Ховери

  • Всі ховери мають відповідати загальному стилю.

  • Кнопки – зміна кольору, ефект підсвічування.

  • Товари – анімація збільшення або тінь.

2. Верстка адміністративної панелі

2.1. Головна сторінка адмін-панелі

  • Меню з категоріями (Товари, Категорії, Імпорт бази, Налаштування цін, Лог змін).

  • Дашборд з основною інформацією про магазин (загальна кількість товарів, статистика).

2.2. Управління товарами

  • Таблиця зі списком товарів (назва, ціна, категорія, статус, кнопки "Редагувати"/"Видалити").

  • Форма редагування товару (назва, опис, ціна, категорія, завантаження фото).

2.3. Управління категоріями

  • Список категорій (можливість додавання, редагування, видалення).

  • Вкладені категорії (деревовидна структура).

2.4. Імпорт бази товарів (Brain та Comel)

  • Поле для завантаження файлів (CSV, XML).

  • Прогрес-бар імпорту.

2.5. Налаштування цін

  • Поле для введення націнки (% або фіксована сума).

  • Поле для встановлення акційної ціни.

2.6. Лог змін

  • Таблиця (дата, хто змінив, що змінилося).

CSSHTMLJavaScriptSCSSАдаптивная версткаВерстка сайтовСоздание интернет-магазинов
2 месяца назад
guest_1740492630565
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Шохрух
 
19 лет
8 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
2 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Марлен
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Мариам
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
2 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
17 отзывов
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
85 отзывов
2 месяца назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
69 отзывов
2 месяца назад
#1
Веб-программирование