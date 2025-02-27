Требуется выполнить интеграцию платформы Тильда с API. Задача включает настройку обмена данными и создание необходимых функций для взаимодействия. Ожидается опыт работы с API и знание платформы Тильда.
Собрать выборку каптч с сайта, обучить нейросеть
Со страницы https://transport.mos.ru/gruzoviki/reestr нужно собрать выборку для обучения нейросети. Размер выборки 100тыс - 1 млн. Достаточный для качественного обучения.
Также необходимо написать нейронную сеть способную решать каптчи.
На выходе должны получить лишь строку, с буквами из картинки.
Взаимодействие с приложением, должно быть через gRPC:
В метод передаётся байты изображения, в ответе символы с картинки.
Приложение должно запускаться как http-server и grpc-server.
.proto должен генерировать как golang и python код, для запуска сервера и создания клиента
Критерий оценки: соотношение успешно решённых капчт должно быть более 95% по
Дополнительно: Архивом представить обучающую выборку.
Предложите цену, включающую все ваши сопутствующие расходы. Например решение рукапчей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Необхідна розробка інтернет-магазину з адаптивною версткою та використанням HTML5, CSS3 і JavaScript. Задача включає створення головної сторінки, сторінок категорій, товару та адміністративної панелі з функціоналом управління товарами та категоріями. Код має бути чистим, з коментарями і оптимізованим для швидкого завантаження.Веб-программирование17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка маски для формы ввода номера телефона на сайте, работающем на WordPress. Необходимо обеспечить проверку на все мобильные операторы Украины, чтобы вводить только действительные номера. Обратите внимание на ограничения для ввода других номеров.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется разработка форка криптовалюты с внедрением новых функций и особенностей. Необходим опыт в веб-программировании и знание технологий блокчейн.Закрытмесяц назад
Требуется спарсить структуру сайта с заголовками разделов, подразделов и подподразделов. Необходимо получить детальную карту каталога с вложенностью до 4 уровней в формате Excel или Word, с кликабельными ссылками для перехода на страницы подразделов. Пример структуры: Products - Analytical Chemistry - Analytical Chromatography - Analytical Syringes.Закрытмесяц назад
Требуется подключить платежную систему Ckassa к существующему телеграмм боту-магазину, написанному на Python. Необходима интеграция для обработки и приема платежей через бота.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо доработать функционал слайдера на сайте для реализации подмены контента при переключении фотографий. Сохранить текущую логику с UTM-метками. Всего 9 вариантов. Сайт представляет собой простую HTML-страницу с JavaScript скриптами.Закрытмесяц назад
Требуется исправить ошибку во Flutter приложении. Подробности будут обсуждены в процессе общения. Ожидается качественное решение проблемы и профессиональный подход к исправлению.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется устранить ошибку в WordPress с WooCommerce, из-за которой не отображаются кастомные страницы wishlist и compare. Необходимо сделать так, чтобы шорткоды заработали корректно. Темплейт был куплен, но поддержка не помогла.Закрытмесяц назад
Ищется помощь с проблемой отображения виджетов аддонов в XenForo. Стандартные виджеты работают, но аддоны не отображаются, несмотря на правильные настройки. Требуется совет по устранению этой неполадки.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад