Собрать выборку каптч с сайта, обучить нейросеть

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Со страницы https://transport.mos.ru/gruzoviki/reestr нужно собрать выборку для обучения нейросети. Размер выборки 100тыс - 1 млн. Достаточный для качественного обучения.

Также необходимо написать нейронную сеть способную решать каптчи.
На выходе должны получить лишь строку, с буквами из картинки.
Взаимодействие с приложением, должно быть через gRPC:
В метод передаётся байты изображения, в ответе символы с картинки.
Приложение должно запускаться как http-server и grpc-server.
.proto должен генерировать как golang и python код, для запуска сервера и создания клиента

Критерий оценки: соотношение успешно решённых капчт должно быть более 95% по
Дополнительно: Архивом представить обучающую выборку.
Предложите цену, включающую все ваши сопутствующие расходы. Например решение рукапчей.

GoPythonНейросетиПарсинг данныхРазработка программ
2 месяца назад
guest_1740664449258
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

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