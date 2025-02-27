Со страницы https://transport.mos.ru/gruzoviki/reestr нужно собрать выборку для обучения нейросети. Размер выборки 100тыс - 1 млн. Достаточный для качественного обучения.



Также необходимо написать нейронную сеть способную решать каптчи.

На выходе должны получить лишь строку, с буквами из картинки.

Взаимодействие с приложением, должно быть через gRPC:

В метод передаётся байты изображения, в ответе символы с картинки.

Приложение должно запускаться как http-server и grpc-server.

.proto должен генерировать как golang и python код, для запуска сервера и создания клиента



Критерий оценки: соотношение успешно решённых капчт должно быть более 95% по

Дополнительно: Архивом представить обучающую выборку.

Предложите цену, включающую все ваши сопутствующие расходы. Например решение рукапчей.