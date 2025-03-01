Python script greedy algorithm

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Закрыт5 заявок192 просмотра

Требуется написание Python скрипта с использованием greedy алгоритма. Определить самое оптимальное количество и размещение коробок на полках с учетом их размера и средне дневного потребления чтобы достичь баланса полные полки - баланс запаса. Есть доп условия по размещению.

PythonНаписание скриптовРазработка алгоритмов
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