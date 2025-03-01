Тз по поводу доработки веб приложения по изучению английских слов

Проект: Программа для создания карточек для изучения английского языка

Технологический стек:

Фронтенд: Vue.js, Element Plus (визуальная библиотека), Pinia (управление состоянием)

Бэкенд: C# (ASP.NET),

БД: база данных PostgreSQL

Текущее состояние проекта:

Реализована возможность регистрации (данные записываются в базу данных).

Реализовано добавление колод (главное окно отображает созданные колоды). Визуально добавляются, но в базе они не сохраняются.

Есть регистрация, вход и главное окно с отображением функционала.

На данный момент при перезагрузке страницы колоды пропадают.

Требуется реализовать:

Реализовать функционал, чтобы созданные пользователем колоды сохранялись в Pinia и оставались доступными после обновления страницы.

Визуально сделать красивым проект. На своё усмотрение. Можно обговорить это.

Нужно добавить пагинацию для колод (либо скролл при превышения N количества колод на главном экране).

Нужно реализовать возможность добавления колод не только визуально в веб приложения, но и чтобы они сохранялись в БД.

Нужно реализовать систему добавления карточек в колоду.

Нужно реализовать систему изучения карточек, например как в программе Anki, либо как в Quizlet.

Нужно реализовать систему повторений. Минимальную, карточки не одноразово повторялись, а программа давала их повторить с определённым интервалом времени.

Ссылки на репозитории и прочие данные в ЛС