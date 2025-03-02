Необходима доработка расширения для Google: миграция на 3 манифест, интеграция платежной системы и автоматизация подписок. Требуется реализация авторизации по логину и паролю с созданием учетной записи, а также шифрование данных. Важно, чтобы токены выдавались на срок подписки, и доступ блокировался по истечении времени. Подписки должны быть разной длительности: 1 месяц, 3 месяца, полгода и 1 год.