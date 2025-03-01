Worpress сделать слайдер по тз

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Есть карусель надо исправить доработать

WordPressДоработка сайтов
2 месяца назад
guest_1734354404826
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
6 отзывов
2 месяца назад