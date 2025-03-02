Скопировать сайт курсов

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Закрыт13 заявок313 просмотров

Необходимо скопировать, либо сверстать точно такой же сайт

Это может быть статика хтмл.

Детали в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1i1D_UfKjrSJ1uql7eoJv-21Y55NXlmpLQXMAa_njfBI/edit?usp=sharing

Оплата по факту или БС

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