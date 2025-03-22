Необходимо сверстать одну страницу с хедером и футером, включая адаптивное меню. Все элементы должны быть в адаптиве, с уникальными классами, начинающимися с префикса, чтобы избежать конфликтов стилей. Проект без использования фреймворков. Дизайн доступен в Figma, ссылки на файлы прикреплены.