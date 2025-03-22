Три правки на сайте wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки24 просмотра

Два Сайта на элементоре

  1. не работает форма обратной связи, не отправляется сообщение и не ставится галка согласия с обработкой перс данных http://joxi.ru/1A5zeGqIG0MQRr - на обоих сайтах нужно чтобы заявка отправлялась

  2. галерея в моб версии выглядит криво если фото раскрываешь http://joxi.ru/DrlQPBwF0bl3Om

  3. шапку в моб версии поправить по фигме http://joxi.ru/1A5zeGqIG0MQRr

ElementorFigmaWordPressДоработка сайтов
месяц назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

thesirvlad
Владислав 
19 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо большое, все круто
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, приятное общение

Заявки фрилансеров

thesirvlad
Владислав 
19 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
Медина
 
17 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад