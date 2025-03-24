Нужно сделать мобильную версию для визитного сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок372 просмотра

Здравствуйте!
Есть визитка-сайт, десктоп-версия уже готова. Сайт написан на React. Нужно:

  • Проанализировать готовый дизайн,

  • Сделать адаптив под мобильные устройства.

Оставьте, пожалуйста:

  • Примеры ваших работ,

  • Сроки выполнения,

  • Стоимость,

  • И укажите, есть ли опыт работы с адаптивом на React.

Жду ваших предложений!

ReactАдаптивная верстка
месяц назад
guest_1742629461380
месяц в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$20
2 дня
Escrow
Муродулла отлично справился с задачей! Сделал верстку быстрее планового срока, учел все комментарии и пожелания. Коммуникация была максимально легкой и простой. Будем обращаться еще!
Спасибо за интересный проект. Заказчик отличный, коммуникабельный. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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yokubjanovich
Муродулла 
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год в сервисе
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3 часа назад
месяц назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Максим
 
18 лет
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