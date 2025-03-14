Исправить стиль шаблона в WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки27 просмотров

В мобильной версии сайта https://cairn-allvik.ru текст меню сливается с фоном (но отлично в версии ПК)+ добавить логотип как в ПК версии.

Цену/сроки писать в проект

WordPressДоработка сайтов
2 месяца назад
upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Зоро
 
31 год
2 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад
Денис
 
42 года
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад