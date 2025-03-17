Верстка сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок212 просмотров

Нужно по готовому макету сверстать сайт с анимациями. Все адаптивы есть.

Адаптивная версткаВерстка сайтов
2 месяца назад
Sanjar2241
29 лет
2 месяца в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
3 часа назад
2 месяца назад
$100
3 дня
Escrow
Работой остался доволен. Муродилла всё сделал раньше срока и с отличным качеством. Свяжемся снова.
Хороший заказчик, всё понятно объясняет и знает, чего хочет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Асадбек
 
24 года
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Искандер
 
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15 часов назад
2 месяца назад
yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
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3 часа назад
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
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Лучший HTML-верстальщик апреля
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