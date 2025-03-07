Вёрстка 5 страниц Figma - Срочно, только для свободных фрилансеров!

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок487 просмотров

Необходимо сверстать макет figma из 5 страниц с использованием анимаций, а также создать мобильную версию без предварительного макета.

Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, однако возможно применение React или другого фреймворка

Пример желаемой реализации верстки, как для десктопной, так и для мобильной версии: https://skinout.gg

В заявках указывайте:

- Стоимость и сроки выполнения

- Технологии, на которых сможете реализовать проект

- Примеры аналогичных работ (сайты с анимацией)

Работа может быть оформлена по договору или через безопасную сделку (если такая возможность имеется).

CSSFigmaHTMLJavaScriptReactАдаптивная версткаВерстка страниц
2 месяца назад
guest_16462324175478
3 года в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Эдем
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
Давид
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
2 месяца назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Муса
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
127 отзывов
2 месяца назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
3 часа назад
5 отзывов
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Вадим
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Руслан
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
19 дней назад
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Алексей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
8 отзывов
2 месяца назад
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад