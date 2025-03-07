Требуется сверстать лендинг с использованием макета из Figma. Верстка должна точно соответствовать предоставленным макетам с возможностью небольших отклонений. Отклики без указания цены и срока не рассматриваются. Необходима только верстка, натяжка на CMS будет выполнена отдельно.
Вёрстка 5 страниц Figma - Срочно, только для свободных фрилансеров!
Необходимо сверстать макет figma из 5 страниц с использованием анимаций, а также создать мобильную версию без предварительного макета.
Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, однако возможно применение React или другого фреймворка
Пример желаемой реализации верстки, как для десктопной, так и для мобильной версии: https://skinout.gg
В заявках указывайте:
- Стоимость и сроки выполнения
- Технологии, на которых сможете реализовать проект
- Примеры аналогичных работ (сайты с анимацией)
Работа может быть оформлена по договору или через безопасную сделку (если такая возможность имеется).
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