Верстка на Next JS по макетам в фигма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок319 просмотров

нужно сверстать 5 страниц лендинга с адаптивом,

приложил одну из страниц, в отлике пишите сколько стоит конкретно эта страница

FigmaNext.jsАдаптивная версткаВерстка лендинговВерстка страниц
2 месяца назад
Novikov_Emil
Эмиль 
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