webpromouter

Алексей webpromouter

 
45 летРоссия/Владивосток
11 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Promouter
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$250
выплачено фрилансерам
41%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Оставить отзывы на Яндекс Картах

    $4

    Требуется оставить отзывы на Яндекс картах на 2-х карточках компаний. Пример отзыва покажу. У вас должен быть не свеже зарегистрированный аккаунт в Яндексе. Оплата 200 руб. за отзыв после прохождения модерации отзыва и появления его ...

    Копирайтинг29 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Обновить joomla на сайте

    $5

    Сайт со старой версией joomla fasad-vl.ru. Нужно обновить, чтобы работал нормально. Сейчас редактор контента не работает на старой версии http://joxi.ru/l2ZRxkZhzgBBd2 Бюджет 500р. Срок Сегодня. Кто готов, оставляйте заявку. Выбранный исполнитель получит заказ.

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    17 дней назад

  • Пофиксить баг на сайте

    $11

    Сайт на Worpress https://remont-kvartir-vladivostok.ru/ При загрузке сайта шапка разъезжается. Вот видео: https://drive.google.com/file/d/1oUCyQOAMLnLPp65Y5dDQV_C-sKRtpirE/view?usp=sharing Требуется это устранить, по возможности максимально ускорить загрузку сайта. Если вопросы связанные с плагинами, то отключить их/обновить/заменить. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 дня назад

  • Ускорить загрузку сайта по googlepadespeed

    $10

    Требуется ускорить загрузку сайта и ввести в зеленую зону по googlepadespeed. Сайт https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru/ Срок 1 день. Бюджет 1000р. Кто готов, оставляйте свои заявки обязательно с ссылками на портфолио. Исполнитель получит заказ.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание квиза (опросника) на сайте

    $63

    Требуется создать квиз опросник на сайте Wordpress. Сайт собран на Elementor. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1x0x0O7imhTtJQ4rF99WaL2a6kMg3WDtMKSxYIVG6rh4/edit?usp=sharing Срок 3 дня. Бюджет 5000 руб. + 1000 руб. бонус за четкое соблюдение ТЗ и сроков. Кто готов, оставляйте свои заявки с ссылкой ...

    WordPressElementor
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Поменять кнопку с ватсап на телеграм на сайте

    $4

    Нужно заменить на странице кнопку с ватсап на телеграм и ссылку, чтобы вела на бота.  Скрин: http://joxi.ru/Vm6x4oGh4e6OOA Срок - сегодня. Кто готов, оставляйте заявку, исполнитель получит заказ. Бюджет 300р.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Сделать 3D визуализацию забора

    $12

    Есть фото участка и чертеж с размерами, где планируется установить забор. Требуется создать 3D визуализацию забора. Достаточно 4 картинки с разных ракурсов и можно одну в gif (3D модель крутится). Например как выполнен фасад и ...

    3D-модель
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Поставить Гугл капчу на сайте Wordpress

    $12

    На сайте Wordpress remont-kvartir-vladivostok.ru имеется файл, который отвечает за отправку заявок с сайта. Этот файл как-то спамят и проходят левые заявки. Это самописный файл. В Яндекс метрике этих визитов нет. Установка гугл рекапчи на сайт ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Отрисовать иконки для сайта

    $8

    Требуется отрисовать иконки для сайта. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1eIAQ2Y_isbb8L2SOLabAcoJD8n2avEjBVlR7oPv4HbI/edit?usp=sharing Кто готов, оставляйте заявки с ссылками на портфолио. Исполнитель получит заказ.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • 3D визуализация загородного дома

    $30

    Требуется сделать 3D визуализацию загородного дома (в данном задании отрисовываем кровлю и фасад) в нескольких ракурсах. Можно добавить ланшафтный дизайн, чтобы красочнее картинки получились. Чертеж кровли и видео самого дома будут доступны по ссылке. ТЗ по ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Доработать html на сайте wordpress

    $9

    ТЗ на правки по сайту [url=https://remont-kvartir-vladivostok.ru/]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] 07.11.22 Сайт на Worpress редактор страниц через Elementor Требуется добавить блоки с описанием. Сейчас вот так: [url=http://joxi.ru/l2ZRxkZhzJj8W2]http://joxi.ru/l2ZRxkZhzJj8W2[/url] А нужно сделать так: [url=http://joxi.ru/eAOYWdbi9384em]http://joxi.ru/eAOYWdbi9384em[/url] По кнопке “Список работ” должно открываться поп ап окно [url=http://joxi.ru/4AkolqMho3JM4A]http://joxi.ru/4AkolqMho3JM4A[/url] Только вместо ...

    WordPressHTMLElementorПравки на сайт
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Доработать html на сайте wordpress

    $9

    ТЗ на правки по сайту [url=https://remont-kvartir-vladivostok.ru/]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] 21.10 Сайт на wordpress страницы собраны на elementor [url=http://joxi.ru/nAyxJKOhgJMj62]http://joxi.ru/nAyxJKOhgJMj62[/url] и каждый блок можно редактировать. Фоновые картинки: [url=http://joxi.ru/Dr8yPMDToBWz8m]http://joxi.ru/Dr8yPMDToBWz8m[/url] [url=http://joxi.ru/KAgoBqNhElbXlA]http://joxi.ru/KAgoBqNhElbXlA[/url] [url=http://joxi.ru/LmGenMbIw69JVA]http://joxi.ru/LmGenMbIw69JVA[/url] [url=http://joxi.ru/J2bVBqkh0pOG82]http://joxi.ru/J2bVBqkh0pOG82[/url] [url=http://joxi.ru/D2PYdLliqOzJJA]http://joxi.ru/D2PYdLliqOzJJA[/url] [url=http://joxi.ru/krDlRMbhKaz4Gr]http://joxi.ru/krDlRMbhKaz4Gr[/url] [url=http://joxi.ru/xAeDBM7FRwxX62]http://joxi.ru/xAeDBM7FRwxX62[/url] Нужно прописать код html, чтобы можно было менять фоновые картинки в этих блоках. Например как ...

    WordPressСайт на WordPressHTMLElementorПравки на сайт
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Нарисовать визуализацию кровли дома

    $25

    Нарисовать визуализацию кровли дома. Подробности в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1YVmjU3sI09YaNCwPN-yqQBHBntBCoOxymkSxaSx5p04/edit?usp=sharing Кто готов, оставляйте заявки с примерами подобных работ, исполнитель получит заказ.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Установить модуль статей на сайте Wordpress

    $40

    На сайт Worpress нужно установить модуль, для вывода статей на сайте. Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1HCcuAia-QyYXu7MamlqPiyOat04Ca0uneafA4Q8bm3Q/edit?usp=sharing Срок 2 дня. Бюджет 3000 ₽ Кто готов, оставляйте заявки, с указанием портфолио подобной задачи.

    WordPressСтатьи для сайта
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Внести правки на сайт

    $15

    Внести правки на сайт: 1. Сделать рабочими формы отправки заявок с форм (на php сделаны, работали, сейчас некоторые глючат и не отправляют) 2. Передача параметров на почту после прохождения теста 3. Добавить стиль к цифрам Подробное ТЗ во ...

    PHPПравки на сайт
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Внести правки в лединг

    $14

    Нужно сегодня внести правки на лединг. ТЗ смотрите тут: https://docs.google.com/document/d/1aeiFy4OYs-_aT14ITwGAedK7O10gVWIs_zYHi_O7stA/edit?usp=sharing (открыл доступ) Кто готов, оставляете заявку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
thesirvlad
Владислав 
18 летРоссия
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
$63
10 баллов
5 месяцев назад
Создание квиза (опросника) на сайте
Хороший заказчик, хорошо оформленное ТЗ, быстрые ответы, приятный в общении.
Отличная работа. Рекомендую Владислава как отличного специалиста. Полностью справился с задачей. Будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
vlevlashin
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
$4
10 баллов
6 месяцев назад
Поменять кнопку с ватсап на телеграм на сайте
Четкое тз и быстрая оплата. Рекомендую!
Владислав отлично справился с задачей. Все оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$12
10 баллов
7 месяцев назад
Поставить Гугл капчу на сайте Wordpress
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Задача выполнена на отлично. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Belechek
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
$8
10 баллов
год назад
Отрисовать иконки для сайта
Большое спасибо Алексею за сотрудничество. Буду рада поработать еще!
Наталья отлично справилась с заданием. Будем сотрудничать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
BigWolf200
Альберт 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
год назад
3D визуализация загородного дома
В первый раз работал с Алексеем. Отличный заказчик, предоставил понятное ТЗ. Все на высшем уровне. Рекомендую!
Работали с Альбертом над проектом. Всё было выполнено согласно ТЗ. Будем работать и дальше. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв