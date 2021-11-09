webpromouter

ТЗ на правки по сайту [url=https://remont-kvartir-vladivostok.ru/]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] 07.11.22 Сайт на Worpress редактор страниц через Elementor Требуется добавить блоки с описанием. Сейчас вот так: [url=http://joxi.ru/l2ZRxkZhzJj8W2]http://joxi.ru/l2ZRxkZhzJj8W2[/url] А нужно сделать так: [url=http://joxi.ru/eAOYWdbi9384em]http://joxi.ru/eAOYWdbi9384em[/url] По кнопке “Список работ” должно открываться поп ап окно [url=http://joxi.ru/4AkolqMho3JM4A]http://joxi.ru/4AkolqMho3JM4A[/url] Только вместо ...