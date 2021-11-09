webpromouter

Требуется оставить отзывы на Яндекс картах на 2-х карточках компаний. Пример отзыва покажу. У вас должен быть не свеже зарегистрированный аккаунт в Яндексе. Оплата 200 руб. за отзыв после прохождения модерации отзыва и появления его ...
- $4Копирайтинг29 заявокОткрыт17 дней назад
- $5
Сайт на joomla версия 1.0.13. Не работает редактор http://joxi.ru/Vrw8zdRS71dQ4m нужно заменить на другой, чтобы работал Бюджет 500р. Срок сегодня.Системы управления (CMS)нет заявокОткрыт17 дней назад
- $5
Сайт со старой версией joomla fasad-vl.ru. Нужно обновить, чтобы работал нормально. Сейчас редактор контента не работает на старой версии http://joxi.ru/l2ZRxkZhzgBBd2 Бюджет 500р. Срок Сегодня. Кто готов, оставляйте заявку. Выбранный исполнитель получит заказ.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $11
Сайт на Worpress https://remont-kvartir-vladivostok.ru/ При загрузке сайта шапка разъезжается. Вот видео: https://drive.google.com/file/d/1oUCyQOAMLnLPp65Y5dDQV_C-sKRtpirE/view?usp=sharing Требуется это устранить, по возможности максимально ускорить загрузку сайта. Если вопросы связанные с плагинами, то отключить их/обновить/заменить. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 дня назад
- $10
Требуется ускорить загрузку сайта и ввести в зеленую зону по googlepadespeed. Сайт https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru/ Срок 1 день. Бюджет 1000р. Кто готов, оставляйте свои заявки обязательно с ссылками на портфолио. Исполнитель получит заказ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $63
Требуется создать квиз опросник на сайте Wordpress. Сайт собран на Elementor. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1x0x0O7imhTtJQ4rF99WaL2a6kMg3WDtMKSxYIVG6rh4/edit?usp=sharing Срок 3 дня. Бюджет 5000 руб. + 1000 руб. бонус за четкое соблюдение ТЗ и сроков. Кто готов, оставляйте свои заявки с ссылкой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $4
Нужно заменить на странице кнопку с ватсап на телеграм и ссылку, чтобы вела на бота. Скрин: http://joxi.ru/Vm6x4oGh4e6OOA Срок - сегодня. Кто готов, оставляйте заявку, исполнитель получит заказ. Бюджет 300р.Завершен6 месяцев назад
- $10
В существующего бота нужно внести изменения. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1sU6b8VHaUw43INoMs5gvEjOKIr-cSWvfvlaep079t2o/edit?usp=sharing Бюджет 1000р. Срок - сегодня. Кто готов, оставляйте заявку.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $12
Есть фото участка и чертеж с размерами, где планируется установить забор. Требуется создать 3D визуализацию забора. Достаточно 4 картинки с разных ракурсов и можно одну в gif (3D модель крутится). Например как выполнен фасад и ...3D-графика1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $12
На сайте Wordpress remont-kvartir-vladivostok.ru имеется файл, который отвечает за отправку заявок с сайта. Этот файл как-то спамят и проходят левые заявки. Это самописный файл. В Яндекс метрике этих визитов нет. Установка гугл рекапчи на сайт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $8
Требуется отрисовать иконки для сайта. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1eIAQ2Y_isbb8L2SOLabAcoJD8n2avEjBVlR7oPv4HbI/edit?usp=sharing Кто готов, оставляйте заявки с ссылками на портфолио. Исполнитель получит заказ.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершенгод назад
- $30
Требуется сделать 3D визуализацию загородного дома (в данном задании отрисовываем кровлю и фасад) в нескольких ракурсах. Можно добавить ланшафтный дизайн, чтобы красочнее картинки получились. Чертеж кровли и видео самого дома будут доступны по ссылке. ТЗ по ...3D-графика1 исполнительЗавершенгод назад
- $9
ТЗ на правки по сайту [url=https://remont-kvartir-vladivostok.ru/]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] 07.11.22 Сайт на Worpress редактор страниц через Elementor Требуется добавить блоки с описанием. Сейчас вот так: [url=http://joxi.ru/l2ZRxkZhzJj8W2]http://joxi.ru/l2ZRxkZhzJj8W2[/url] А нужно сделать так: [url=http://joxi.ru/eAOYWdbi9384em]http://joxi.ru/eAOYWdbi9384em[/url] По кнопке “Список работ” должно открываться поп ап окно [url=http://joxi.ru/4AkolqMho3JM4A]http://joxi.ru/4AkolqMho3JM4A[/url] Только вместо ...Завершенгод назад
- $9
ТЗ на правки по сайту [url=https://remont-kvartir-vladivostok.ru/]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] 21.10 Сайт на wordpress страницы собраны на elementor [url=http://joxi.ru/nAyxJKOhgJMj62]http://joxi.ru/nAyxJKOhgJMj62[/url] и каждый блок можно редактировать. Фоновые картинки: [url=http://joxi.ru/Dr8yPMDToBWz8m]http://joxi.ru/Dr8yPMDToBWz8m[/url] [url=http://joxi.ru/KAgoBqNhElbXlA]http://joxi.ru/KAgoBqNhElbXlA[/url] [url=http://joxi.ru/LmGenMbIw69JVA]http://joxi.ru/LmGenMbIw69JVA[/url] [url=http://joxi.ru/J2bVBqkh0pOG82]http://joxi.ru/J2bVBqkh0pOG82[/url] [url=http://joxi.ru/D2PYdLliqOzJJA]http://joxi.ru/D2PYdLliqOzJJA[/url] [url=http://joxi.ru/krDlRMbhKaz4Gr]http://joxi.ru/krDlRMbhKaz4Gr[/url] [url=http://joxi.ru/xAeDBM7FRwxX62]http://joxi.ru/xAeDBM7FRwxX62[/url] Нужно прописать код html, чтобы можно было менять фоновые картинки в этих блоках. Например как ...Завершенгод назад
- $25
Нарисовать визуализацию кровли дома. Подробности в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1YVmjU3sI09YaNCwPN-yqQBHBntBCoOxymkSxaSx5p04/edit?usp=sharing Кто готов, оставляйте заявки с примерами подобных работ, исполнитель получит заказ.3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
На сайт Worpress нужно установить модуль, для вывода статей на сайте. Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1HCcuAia-QyYXu7MamlqPiyOat04Ca0uneafA4Q8bm3Q/edit?usp=sharing Срок 2 дня. Бюджет 3000 ₽ Кто готов, оставляйте заявки, с указанием портфолио подобной задачи.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $27
Требуется создать раздел на сайте Wordpress по ТЗ https://docs.google.com/document/d/116vCfBui2FzQVWPjfJVdS8M39bDl4S4h3I0f50eZ5ec/edit?usp=sharing Срок 1 день. Бюджет 2000 руб.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Внести правки на сайт: 1. Сделать рабочими формы отправки заявок с форм (на php сделаны, работали, сейчас некоторые глючат и не отправляют) 2. Передача параметров на почту после прохождения теста 3. Добавить стиль к цифрам Подробное ТЗ во ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $7
Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1mG_12InnWE8uPBbgEc6YGmdgrLP2mXd4NZi0gAvlJT0/edit?usp=sharing Бюджет 500 ₽, срок 2 часа. Кто готов, оставляйте свои заявки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $14
Нужно сегодня внести правки на лединг. ТЗ смотрите тут: https://docs.google.com/document/d/1aeiFy4OYs-_aT14ITwGAedK7O10gVWIs_zYHi_O7stA/edit?usp=sharing (открыл доступ) Кто готов, оставляете заявку.Завершен2 года назад