Frontend Developer

Здравствуйте!

Меня зовут Владислав, я frontend разработчик.

Занимаюсь разработкой более года, за это время я написал работы в портфолио,

Успешно выполнял заказы других людей, писал совственные пет проекты.

Основные направлени: Верстка, Парсинг, Работа над функциональной частью frontend'a.

Мой стек: HTML/CSS, SASS, LESS, JS, Vue, React, TypeScript, NodeJS, Python, Django, GIT

Работая со мной вы получаете:

1) Быстрое выполнение заказа

2) Моментальные ответы на любые вопросы и пожелания

3) Честную работу без предоплат

4) Бюджетное решение любой проблемы

Примеры моих работ можете посмотреть в портфолио.

Связь со мной:

telegram: @vlfrontdev