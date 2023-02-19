vlevlashin

Владислав Евлашин vlevlashin

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Frontend Developer

Здравствуйте!

Меня зовут Владислав, я frontend разработчик.

Занимаюсь разработкой более года, за это время я написал работы в портфолио,

Успешно выполнял заказы других людей, писал совственные пет проекты.

Основные направлени: Верстка, Парсинг, Работа над функциональной частью frontend'a.

Мой стек: HTML/CSS, SASS, LESS, JS, Vue, React, TypeScript, NodeJS, Python, Django, GIT

Работая со мной вы получаете:

1) Быстрое выполнение заказа

2) Моментальные ответы на любые вопросы и пожелания

3) Честную работу без предоплат

4) Бюджетное решение любой проблемы

Примеры моих работ можете посмотреть в портфолио.

Связь со мной:

telegram: @vlfrontdev

PythonTypeScriptHTMLCSSReactDjangoSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
24%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$4
10 баллов
6 месяцев назад
Поменять кнопку с ватсап на телеграм на сайте
Владислав отлично справился с задачей. Все оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое тз и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
gmnoner
41 годРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
7 месяцев назад
Верстка из figma в react
Это идеальный исполниьель. Все максимально быстро, четко по ТЗ.. Любве хотелки будут устены даже после сдачи работы!
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
alexgrum
Алексей 
24 годаРоссия
10 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка на Vue
Мастер своего дела. Быстро выполнил заказ. Рекомендую!
Понятное ТЗ, быстрая оплата. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
guest_16468383420725
Россия
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Требуется распарсить JSON массив на страницу
Владислав очень ответственно подошел к задаче и выполнил её в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятно работать. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв