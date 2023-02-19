Frontend Developer
Здравствуйте!
Меня зовут Владислав, я frontend разработчик.
Занимаюсь разработкой более года, за это время я написал работы в портфолио,
Успешно выполнял заказы других людей, писал совственные пет проекты.
Основные направлени: Верстка, Парсинг, Работа над функциональной частью frontend'a.
Мой стек: HTML/CSS, SASS, LESS, JS, Vue, React, TypeScript, NodeJS, Python, Django, GIT
Работая со мной вы получаете:
1) Быстрое выполнение заказа
2) Моментальные ответы на любые вопросы и пожелания
3) Честную работу без предоплат
4) Бюджетное решение любой проблемы
Примеры моих работ можете посмотреть в портфолио.
Связь со мной:
telegram: @vlfrontdev
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
24%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Личный сайт-портфолио на Vue48 просмотров
- Верстка проекта Django9 просмотров
- Верстка сайта и натяжка WordPress1 просмотр
- Верстка лендинганет просмотров
- Верстка сайта React+Next8 просмотров
- Верстка сайта по макету1 просмотр
- Функционал и верстка для проекта19 просмотров
- Верстка и функционал React2 просмотра
- Верста лендинга6 просмотров
- Верстка по макету14 просмотров
- Верстка сайта React+Redux7 просмотров
- Лендинг на React11 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 месяцев назад
Владислав отлично справился с задачей. Все оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкое тз и быстрая оплата. Рекомендую!
$40
10 баллов
7 месяцев назад
Это идеальный исполниьель. Все максимально быстро, четко по ТЗ.. Любве хотелки будут устены даже после сдачи работы!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Мастер своего дела. Быстро выполнил заказ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, быстрая оплата. Спасибо за работу!
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Владислав очень ответственно подошел к задаче и выполнил её в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!