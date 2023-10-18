Ускорить загрузку сайта по googlepadespeed

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки73 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется ускорить загрузку сайта и ввести в зеленую зону по googlepadespeed. Сайт https://stroitelstvo-domov-vladivostok.ru/

Срок 1 день. Бюджет 1000р. Кто готов, оставляйте свои заявки обязательно с ссылками на портфолио. Исполнитель получит заказ.

2 месяца назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад