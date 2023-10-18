Доработка сайта на тильда

Сайт готовый, на хосте. С него переходит на ник в телеграм. Просто нужно поменять на другой ник, либо дать инструкцию как это сделать из хоста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Меня зовут Данила, я из Красноярска.
Необходимо продолжить разработку сайта страница за страницей. Для начала СРОЧНО нужно взять в работу разработку 3х страниц с кейсами-презентациями. Тематика сайта: автоматизация продаж и маркетинга на базе CRM-систем amoCRM и Bitrix24. Уже есть 5 страниц (Внедрение amoCRM, Тарифы, Вакансии, Контакты и Перс данные. Фирменный стиль разрабатывать не надо, цветовая палитра уже есть. Возможно надо будет изменить оттенки чтобы улучшить юзабилити. Мы предоставляем тексты и структуру страницы, с вас дизайн, включая картинки фонов по теме. Также мы предоставим некоторые фото сотрудников и офиса. Всего на сайте предусмотрено до 32 страниц, главные разделы: Внедрение amoCRM, Внедрение Битрикс24, Кейсы, Блог, База знаний (гайды, чек-листы, мануалы). Мы ищем дизайнера на постоянное сотрудничество. Возможно обсуждение абонентного обслуживания в будущем.
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