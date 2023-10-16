Створити тексти для сайту фотошколи

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Завдання:

Ми запрошуємо досвідченого копірайтера для створення продаючих текстів для нашої фотошколи. Ваша мета - створити описи курсів та рекламні тексти, які привернуть увагу та заохочать наших відвідувачів зареєструватися на наші навчальні програми та стати нашими студентами.

Етапи роботи:

Етап 1: Інтерв'ю

Перший етап вашої роботи включатиме інтерв'ю зі мною для більш глибокого погруження в діяльність нашої фотошколи. Ми розглянемо наші цілі, цільову аудиторію, особливості навчальних програм і ключові повідомлення.

Етап 2: Створення текстів для лендингу

Другий етап передбачає розробку текстів для нашого лендингу, які допоможуть залучити нових студентів і збільшити продажі наших курсів.

Обсяг роботи:

  • Створення приблизно 10 текстів для різних сторінок веб-сайту.

Тематика:

Наша фотошкола спеціалізується на навчанні мистецтву фотографії та включає в себе різні курси та майстер-класи.

Головні завдання:

  • Розробка текстів, які забезпечать збільшення відвідуваності сайту.

  • Створення рекламних матеріалів для підвищення продажів наших курсів.

  • Привертання нових студентів до наших навчальних програм.

Вимоги:

  • Досвід роботи як копірайтера, особливо в сфері навчання або фотографії.

  • Вміння створювати продаючі тексти, які привертають увагу цільової аудиторії.

  • Високий рівень володіння українською мовою.

  • Креативність та здатність працювати над ключовими повідомленнями та унікальними продажними пропозиціями.

Якщо ви відчуваєте себе готовими долучитися до нашої команди та створити тексти, які перетворять відвідувачів в студентів, будемо раді розглянути вашу заявку.

2 месяца назад
guest_15989469869834
Украина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад