Створити тексти для сайту фотошколи

Уставновить в готовом обменники валюту, так же установить 25 направлений на обмен, так же добавить рейверы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Завдання:
Ми запрошуємо досвідченого копірайтера для створення продаючих текстів для нашої фотошколи. Ваша мета - створити описи курсів та рекламні тексти, які привернуть увагу та заохочать наших відвідувачів зареєструватися на наші навчальні програми та стати нашими студентами.
Етапи роботи:
Етап 1: Інтерв'ю
Перший етап вашої роботи включатиме інтерв'ю зі мною для більш глибокого погруження в діяльність нашої фотошколи. Ми розглянемо наші цілі, цільову аудиторію, особливості навчальних програм і ключові повідомлення.
Етап 2: Створення текстів для лендингу
Другий етап передбачає розробку текстів для нашого лендингу, які допоможуть залучити нових студентів і збільшити продажі наших курсів.
Обсяг роботи:
Створення приблизно 10 текстів для різних сторінок веб-сайту.
Тематика:
Наша фотошкола спеціалізується на навчанні мистецтву фотографії та включає в себе різні курси та майстер-класи.
Головні завдання:
Розробка текстів, які забезпечать збільшення відвідуваності сайту.
Створення рекламних матеріалів для підвищення продажів наших курсів.
Привертання нових студентів до наших навчальних програм.
Вимоги:
Досвід роботи як копірайтера, особливо в сфері навчання або фотографії.
Вміння створювати продаючі тексти, які привертають увагу цільової аудиторії.
Високий рівень володіння українською мовою.
Креативність та здатність працювати над ключовими повідомленнями та унікальними продажними пропозиціями.
Якщо ви відчуваєте себе готовими долучитися до нашої команди та створити тексти, які перетворять відвідувачів в студентів, будемо раді розглянути вашу заявку.
- Похожие заказы
- $15Наполнение сайтовнет заявокЗакрытнет даты
- $15
Уставновить в готовом обменники валюту, так же установить 25 направлений на обмен, так же добавить рейверы.Наполнение сайтовнет заявокЗакрытмесяц назад
Нужен Парсинг сайта Спарить товары и описания + картинки из каждого товара сайта https://outdoor.romana.ru/ Перенести все это добро в Wordpress Безопасная сделка.Наполнение сайтов5 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
сайт сделан на wix, идеальную работу не требую, главное подключить gpt, проект для учебы, сам не смог сделатьНаполнение сайтов1 исполнительЗакрытмесяц назад
Наполнить порядка 100 товаров на вукомерс. Ничего сложного. Кто может сделать сегодняНаполнение сайтов12 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно настроить интернет-магазин Wordpress тема Machic - Electronics Store WooCommerce, а также настроить прием оплаты через paysera.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Задача: Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке). Материалы: Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип). Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрытмесяц назад
Cайт https://opt-agro.com.ua/ Необходимо согласно ТЗ: 1. В разделе Наши работы - не открываются фото. Раздел продажа труб - добавить информацию (прайс). Рекомендации по оформлению и наполнению сайта. Продвижение ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрытмесяц назад
Мы ищем ответственного человека для создания профилей в соответствии с предоставленными нами инструкциями. Примерно 2-3 часа в день.Наполнение сайтов8 заявокЗакрытмесяц назад
Перенести товары , характеристики, категории , цены, фото, с insales на mogutaНаполнение сайтов15 заявокЗакрытмесяц назад