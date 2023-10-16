Створити тексти для сайту фотошколи

Завдання:

Ми запрошуємо досвідченого копірайтера для створення продаючих текстів для нашої фотошколи. Ваша мета - створити описи курсів та рекламні тексти, які привернуть увагу та заохочать наших відвідувачів зареєструватися на наші навчальні програми та стати нашими студентами.

Етапи роботи:

Етап 1: Інтерв'ю

Перший етап вашої роботи включатиме інтерв'ю зі мною для більш глибокого погруження в діяльність нашої фотошколи. Ми розглянемо наші цілі, цільову аудиторію, особливості навчальних програм і ключові повідомлення.

Етап 2: Створення текстів для лендингу

Другий етап передбачає розробку текстів для нашого лендингу, які допоможуть залучити нових студентів і збільшити продажі наших курсів.

Обсяг роботи:

Створення приблизно 10 текстів для різних сторінок веб-сайту.

Тематика:

Наша фотошкола спеціалізується на навчанні мистецтву фотографії та включає в себе різні курси та майстер-класи.

Головні завдання:

Розробка текстів, які забезпечать збільшення відвідуваності сайту.

Створення рекламних матеріалів для підвищення продажів наших курсів.

Привертання нових студентів до наших навчальних програм.

Вимоги:

Досвід роботи як копірайтера, особливо в сфері навчання або фотографії.

Вміння створювати продаючі тексти, які привертають увагу цільової аудиторії.

Високий рівень володіння українською мовою.

Креативність та здатність працювати над ключовими повідомленнями та унікальними продажними пропозиціями.

Якщо ви відчуваєте себе готовими долучитися до нашої команди та створити тексти, які перетворять відвідувачів в студентів, будемо раді розглянути вашу заявку.