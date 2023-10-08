Задача: Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке). Материалы: Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип). Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь ...
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Нужно настроить интернет-магазин Wordpress тема Machic - Electronics Store WooCommerce, а также настроить прием оплаты через paysera.
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