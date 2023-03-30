Необходимо из готовой верстки сделать шаблон для Insales и настроить его на платформе. Прошу связаться со мной для обсуждения деталей. Требуется опыт работы с Liquid и шаблонами для Insales
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- InSalesВеб-программированиенет заявокОткрыт10 дней назад
Добрый день! Требуется профи в inSales. Разработка с нуля, поддержание, доработки, программинг, наполнение магазинов на inSales и т.п. В текущем режиме 3 сайта. работать по задачам проект-менеджера. ...InSalesСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрытмесяц назад
Перенести товары , характеристики, категории , цены, фото, с insales на mogutaInSalesНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт2 месяца назад
Доделать сайт на OpenCart. Сейчас нужно сделать мелкие правки существующей функциональности и дизайна, загрузка данных в рамках перехода с insales. И загрузка из json отзывов, клиентов, старых заказов, seo по товарам ( выгрузки есть). Переделать ...OpenCartInSalesВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется Настройка подключение интеграция каналов продаж сайта на платформе InSales : Активация ключа для ЮKassa, Интеграция со СберМегаМаркет, Управляйте продажами Wildberries из личного кабинета inSales, Управляйте продажами Ozon из личного кабинета inSales, Управляйте продажами Яндекс.Маркет ...InSalesВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Ищем программиста с опытом работы Insales Интернет-магазин http://vitamania.kzInSalesИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Есть готовый интернет магазин на insales, надо сделать что бы вместо товаров покупали билеты на концерты а именно, есть товар в виде афишы с описанием, при нажатии купить должна выйти схема концертного зала с местами ...PrestashopInSalesПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $100
Ищу человека с опытом ить кол-во картинок или еще чтоInSalesВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Переносим сайт с Tilda на Insales. Нужно доработать дизайнTildaInSalesСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Изменить главную страницу сайта, улучшить ее с точки зрения коммерции, объема и содержания текста, чтобы она была интереснее для аудитории. Сайт [url=https://100srubov.ru/]www.100srubov.ru[/url]InSalesДизайн главной страницыДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Задача:[list][*]разработка онлайн-магазина на платформе по дизайну, предоставленному в Figma, [*]настройка админки,[*]подключение и настройка модулей оплат, доставки, 1С/МойСклад и других необходимых модулей,[*]подключение домена, яндекс метрики, гугл-аналитики и т.п.,[*]проверка корректности работы созданного сайта, соответствия дизайну, публикация.[/list] Требования:[list][*]знание платформы,[*]знание работы ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Нужен контент менеджер на платформе insales, который умеет пользоваться интерфейсом управления товарами для автоматизации работы по заполнению параметров каталога интернет магазина. Нужно заполнить параметрами товары. Добавить опции к товарам. и привести каталог в порядок. ...InSalesНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте. Ищу человека, который приведет в готовы вид (отредактирует, дополнит) уже готовый сайт на insales. Особое примечание: человек, который захочет взяться за эту работать должен обладать чувством вкуса и стиля. Чтобы наша работа была комфортной и сайт ...InSalesСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $250
Ищу опытного SEO-специалиста для поисковой оптимизации сайта, повышения посещаемость сайта ЦА и соответственно продаж. Домен старый, работаем в нише. Год назад экстренно меняли платформу в результате сильно просели. Хотим восстановить и усилить позиции. Интересует результативность без ...InSalesПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
ТЗ отправлю в личной переписке. Доп. сложности: - синхронизация с Мой Склад. - автоматизированная синхронизация со службами доставки СДЭК и Почта России - интернет-эквайрингInSalesИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Обязанности: 1/ Обработка фото в программах , переименование фото, формирование таблиц с характеристиками. 2/ Заливка фото товаров на сайты и маркетплэйсы. (Админки сайтов на Santafox, Opencart, Insales, маркетплейсы ВБ, Озон, ЯМ, Али, Сбер). 3/ Корректировка контента на сайте. 4/ ...OpenCartInSalesУправление продажами1 заявкаЗакрытгод назад
Стоит задача связать складской учет в сервисе business.ru с amocrm. Есть полный api сервиса в доступе. Суть интеграции в том, что заказы в amo приходят из интернет-магазина на insales, соответственно должна быть реализована возможность корректировки заказа с ...amoCRMInSalesВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Создать модуль для интеграции онлайн чеки на сайт Insales Есть рабочий подключены кабинет biznes tochka ru онлайн-чеки, есть магазин на Инсейлс. Надо, создать модуль и подключить одно к другому.InSalesИнтернет-магазины1 заявкаЗакрытгод назад
Настроить выгрузку из произвольных настроек insales, чтобы была интеграция YML-формат интеграция insales - ЮЛАInSalesСистемное администрированиенет заявокЗакрытгод назад
Есть поставщик,в закрытой зоне сайта у него размещена информация по наличию определенных артикулов(товар: одежда, у артикулов есть свойства: цвет, размер). Есть мой сайт, где нужно это наличие регулярно обновлять-я обычно запускаю загрузчик по крону. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад