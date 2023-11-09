Добрый день! В результате заражения вирусом и последующей очистке файлов от вредоносного кода существенно замедлилась работа сайта на опенкарт nedorogo. in ua . Требуется восстановить нормальную скорость загрузки страниц интернет магазина. требуется специалист с ...
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- OpenCartСайт на OpenCartИнтернет-магазины1 исполнительОткрыт7 дней назад
Нужно доделать сайт на OpenCart Тз вышлю при обсуждениеВеб-программирование8 заявокОткрыт25 дней назад
Нужно доработать и настроить сайт под Opencart в соответствии с ТЗ. - trast.ua Просьба указывать срок и стоимость работы.Интернет-магазины4 заявкиОткрытмесяц назад
- $100
Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт автоцветущие фотопериодичные фаст версия регулярные феминизированные сатива индика гибриды индор аутдор низкий средний ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 дня назад
Доработки сайта на Опенкарт. Доделать модуль и настроить синхронизацию по ссылке хмл. Упростить карточку товара для ручного выставления товаров на сайт. Упростить процесс оформления заказа. Еще возможно добавятся какие то пункты.OpenCartКарточки товаровСайт на OpenCartИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт19 дней назад
• Этап оформления заказа - интеграция с 1С создание заказа, подключение доставок (сдэк, boxberry, деловые линии), формирование остатков • Этап оплаты - подключение UKassa, формирование счета для юр. лиц Так же есть правки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт25 дней назад
Интернет магазин https://axxi.ru/ 1. Сделать категории и подкатегории в порядке iPhone Mac Watch iPad Аксессуары. Подкатегории сделать в том-же порядке как на re-store.ru. 2. Убрать все ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $25
Ищу толкового специалиста, который умеет выгружать товары файлом на сайт (движок опенкарт) около 6тыс. товаров. Так же, возможно кто то знает как выгрузить с сайта поставщика товары (вместе с описанием, фото и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо перенести каталог сайта с Opencart в Битрикс: - Фото - Название - SEO URL - Характеристики - Рекомендуемые товары - Артикул - Описание - Цена ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо создать сайт на опенкарт, который состоит из таких разделов: Главная, Блог На главной странице выводится товар и форма заказа, сео-тексты, блоки типа "почему мы", преимущества и т.д. Дизайн минимал, на белом фоне, ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется обновить дизайн сайта по макету фигма, адаптивы тоже нужны Сайт на опенкарт. Дизайн уже готов, нужно сделать редизайн.OpenCartДизайн сайтаFigmaСайт на OpenCartВеб-программирование12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно реализовать сайт на OpenCart. Имеется : - готов дизайн сайта. - есть сайт-конкурент, с которого можно стянуть рабочие механики. - есть бот парсер цен с сайтов конкурентов, выводит все данные в Excel файл. ...OpenCartВерстка сайтаДизайн сайтаСайт на OpenCartСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 месяца назад
внести правки по верстке и логике сайта, дописать плагин оплаты, ТЗ вышлю по запросу.OpenCartПравки на сайтПравки в версткеСайт на OpenCartВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Нужна контекстная реклама магазина по продаже алкоголя Пишите кто имел опыт и сколько будет стоить в месяц и сколько нужно тратить на контекстную рекламу в месяц и сколько она может принести на выходе заказов и ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $300
Мы ищем разработчика для создания модуля оплаты Google Pay на [url=https://tea-side.com]наш сайт[/url]. Технические подробности:- Сайт на Opencart 2.0 с установленным модулем [url=https://simpleopencart.com/]Simple Checkout[/url]- [url=https://www.omise.co/googlepay/thailand]Opn gateway API[/url] (version 2019-05-29)- [url=https://developers.google.com/pay/api/web/overview]Google Pay API[/url] На сайте уже установлен и работает модуль ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $500
Есть спарсиный и установленный сайт на Opencart - необходимо поменять Лого, иконки, фото галереи, тексты, карточки и т.д. Вообщем работа не на один день, поэтому оговариваем з/п по конкретным обьёмам в дальнейшем если вы остаётесь ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Доделать сайт на OpenCart. Сейчас нужно сделать мелкие правки существующей функциональности и дизайна, загрузка данных в рамках перехода с insales. И загрузка из json отзывов, клиентов, старых заказов, seo по товарам ( выгрузки есть). Переделать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $300
Интернет магазин товаров электроники и МБТ. Настройка Гугл Мерчант: - проверить сайт на соответствие требованиям. - создание фидов - настроить под ключ. Далее: 1. Ведение ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $150
Приветствую, есть сайт на OpenCart, версия 2.3(вроде) нужно обновить до версии [url=https://www.templatemonster.com/ru/opencart-3-themes/]3.0.2.0[/url] , с переносом купленных модулей. [url=https://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/77641.html]https://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/77641.html[/url]Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта [url=https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/]https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/[/url] Ожидания : Хотелось бы сделать современный и продающий дизайн главной страницы + небольшие правки текста Должно получиться+- такого плана https://kak-svoim.ru/ Жду ваших предложенийOpenCartДизайн главной страницыСайт на OpenCartДизайн сайтов17 заявокЗакрыт5 месяцев назад