Потрібно допомога з Opencart, налаштування модулів, поправити розміри кнопок та тексту.
Написать модуль сортировка товаров для сайта на opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт
автоцветущие
фотопериодичные
фаст версия
регулярные
феминизированные
сатива
индика
гибриды
индор
аутдор
низкий
средний
высокий
низкий ТГК
средний ТГК
высокий ТГК
не урожайный
урожайные
магазин https://growlab.com.ua.
Категорию статьи вынести на главную страницу как обычно размещают, сейчас статьи можно открыть только по еле заметной ссылке.
В мобильной версии в меню добавить подкатегории которые видны только на компьютере. На главной странице лого поместить в общую строку со всеми значками.
Для мобильной версии заменить банер с горизонтального на вертикальный.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиОткрыт17 дней назад
Интернет магазин inmyspace.ru сделан на шаблоне Aspro Maximum В дальнейшем шаблон был модифицирован и и в модифицировангом шаблоне пропал функционал не отображаются на главной разделы с скриншота. Необходимо вернуть этот функционал в модифицированный шаблон. ...Интернет-магазины4 заявкиОткрыт18 дней назад
- $10
Здравствуйте! нужно помочь в решении задачи по импорту товаров от поставщиков по yml файлу (ссылке) Выгрузку настроили в UNIXml, нужно помочь сделать чтобы оно группировало товар по размерам. Устал уже читать ...Интернет-магазины1 заявкаОткрыт19 дней назад
Консультация по 1С и Woocommerce сегодня завтра.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт20 дней назад
Ольга здравствуйте! Мне понравились ваши работы :) У меня есть сайт детской одежды (уже действующий) и мне нужна помощь с его улучшением: - улучшение дизайна - настройка по UI/UX - возможно подбор нового шаблона в соответствии с требованиями сайта - адаптация ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт21 день назад
Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт ...Интернет-магазины2 заявкиОткрыт24 дня назад
- $300
Нужна доработка сайта магазина https://trast.ua/ на opencart . В прикреплённом файле ТЗ, правки которые нужно сделать. Правки включают как в дизайне так и в модулях. Возможны дополнительные задачи при согласование. Концептуально должен быть похож на ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт10 дней назад
Необходимо структуру (ОПЕНКАРТ) выгруженную уже на сайт в хаотичном порядке и названиями , сопоставить или распределить товары по структуре (БИТРИКС)Интернет-магазины2 заявкиОткрыт25 дней назад
Надо сделать или доработатьИнтернет-магазины12 заявокОткрытмесяц назад