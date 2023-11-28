Написать модуль сортировка товаров для сайта на opencart

Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт

автоцветущие

фотопериодичные

фаст версия

регулярные

феминизированные

сатива

индика

гибриды

индор

аутдор

низкий

средний

высокий

низкий ТГК

средний ТГК

высокий ТГК

не урожайный

урожайные

магазин https://growlab.com.ua.

Категорию статьи вынести на главную страницу как обычно размещают, сейчас статьи можно открыть только по еле заметной ссылке.

В мобильной версии в меню добавить подкатегории которые видны только на компьютере. На главной странице лого поместить в общую строку со всеми значками.

Для мобильной версии заменить банер с горизонтального на вертикальный.