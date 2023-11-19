Улучшение действующего сайта на Shopify

Привет, ребята, нам нужна ваша помощь. У нас проблемы с нашим веб-сайтом www.itechshop.ie. По какой-то причине мы хотели бы, чтобы кто-то его исследовал и помог нам решить проблему, которую Google нам показывает (почему наш веб-сайт ...
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Ольга здравствуйте!
Мне понравились ваши работы :)
У меня есть сайт детской одежды (уже действующий) и мне нужна помощь с его улучшением:
- улучшение дизайна
- настройка по UI/UX
- возможно подбор нового шаблона в соответствии с требованиями сайта
- адаптация к продажам на международном уровне
- добавление необходимых программ из App Store
Вы сможете мне в этом помочь?
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