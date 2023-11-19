Улучшение действующего сайта на Shopify

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки56 просмотров
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Ольга здравствуйте! 

Мне понравились ваши работы :)

У меня есть сайт детской одежды (уже действующий) и мне нужна помощь с его улучшением:

- улучшение дизайна

- настройка по UI/UX

- возможно подбор нового шаблона в соответствии с требованиями сайта

- адаптация к продажам на международном уровне

- добавление необходимых программ из App Store

Вы сможете мне в этом помочь?

24 дня назад
PaPeony
Ася 
37 летИзраиль
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
kulaginaj
Кулагина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
24 дня назад
$100
7 дней
UAH